Ο Ολυμπιακός ξεκαθάρισε το πλαίσιο που θα ισχύσει ως προς τη διάθεση των εισιτηρίων για το παιχνίδι Κυπέλλου με το Μαρκό.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τα εισιτήρια του αγώνα με το Μαρκό:

Τα εισιτήρια του αγώνα Μαρκό – Ολυμπιακός. Ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για το παιχνίδι του Κυπέλλου στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου.



Για την αναμέτρηση με αντίπαλο τη Μαρκό, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, που θα γίνει την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους της για τα εξής:

Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινά την Κυριακή (25/10), από τις 11:00 έως τις 16:00, από τα εκδοτήρια του «Γ. Καραϊσκάκης».

Η τιμή των εισιτηρίων είναι 15€ και ο τρόπος πληρωμής είναι μόνο με μετρητά.