Οριστικά στη Ρίβερ Πλέιτ ο Φρανσίσκο Ορτέγκα – Οι λεπτομέρειες της μεταγραφής

Η Ρίβερ Πλέιτ απέκτησε τον Φρανσίσκο Ορτέγκα από τον Ολυμπιακό με συμβόλαιο τριάμισι ετών. Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας και ο ρόλος που θα έχει στην ομάδα.

Παίκτης της Ρίβερ Πλέιτ είναι πλέον ο Φρανσίσκο Ορτέγκα, καθώς ο σύλλογος της Αργεντινής ολοκλήρωσε τη συμφωνία με τον Ολυμπιακό για την απόκτηση των δικαιωμάτων του αριστερού μπακ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τριάμισι ετών.

Η Ρίβερ κινήθηκε με γρήγορους ρυθμούς προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή, καθώς επιθυμούσε ο ποδοσφαιριστής να ταξιδέψει άμεσα στην Αργεντινή και να δηλωθεί εγκαίρως στο ρόστερ για τη συνέχεια του Copa Sudamericana.

Η ανάγκη για ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας προέκυψε μετά τον τραυματισμό του Μάρκος Ακούνια, ο οποίος τέθηκε εκτός των αναμετρήσεων της φάσης των «16» απέναντι στην Ιντεπεντιέντε Σάντα Φε. Η διοίκηση της Ρίβερ έδωσε προτεραιότητα στην απόκτηση του Ορτέγκα, θεωρώντας τον την ιδανική λύση για να καλύψει το κενό.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα από την Αργεντινή, καθοριστικό ρόλο στην ολοκλήρωση της συμφωνίας έπαιξε και η επιθυμία του ίδιου του ποδοσφαιριστή να επιστρέψει στην πατρίδα του και να φορέσει τη φανέλα της Ρίβερ Πλέιτ. Η στάση του συνέβαλε ώστε ο Ολυμπιακός να μειώσει τις οικονομικές του απαιτήσεις, με το τελικό ποσό της μεταγραφής να διαμορφώνεται περίπου στα 4,5 εκατομμύρια δολάρια.

Όγδοη μεταγραφή της Ρίβερ

Ο Ορτέγκα αποτελεί την όγδοη μεταγραφική προσθήκη της Ρίβερ Πλέιτ, αν και για την οριστική ένταξή του στο ρόστερ απαιτείται να αδειάσει μία θέση ξένου ή να προκύψει πώληση ποδοσφαιριστή στο εξωτερικό. Στην Αργεντινή εκτιμούν ότι ο δανεισμός του Σαντιάγο Λεντσίνα θα διευκολύνει και την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Τιάγκο Αλμάδα, ενώ πιθανή παραχώρηση του Φακούντο Κολίντιο στη Βάσκο ντα Γκάμα θα μπορούσε επίσης να ξεμπλοκάρει τις σχετικές διαδικασίες.

Ο Αργεντινός αριστερός μπακ προορίζεται αρχικά να καλύψει το κενό του τραυματία Ούγκο Σάντσεθ, ο οποίος υπέστη μυϊκό τραυματισμό στην αναμέτρηση με τη Χιμνάσια Λα Πλάτα. Όταν επιστρέψει στη δράση ο Μάρκος Ακούνια, ο Ορτέγκα αναμένεται να διεκδικήσει θέση στο βασικό σχήμα.

Η ανάγκη για ενίσχυση στη συγκεκριμένη θέση έγινε ακόμη μεγαλύτερη μετά την απόφαση της Ρίβερ να κρατήσει τον Ματίας Βίνια εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων, ώστε να ακολουθήσει ατομικό πρόγραμμα αποκατάστασης στο προπονητικό κέντρο του συλλόγου. Μέχρι σήμερα, ο Φακούντο Γκονζάλες αποτελούσε ουσιαστικά τη μοναδική διαθέσιμη λύση για τον προπονητή της ομάδας στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Η παρουσία του στην Ελλάδα και η επιστροφή

Ο Ορτέγκα αποχωρεί από τον Ολυμπιακό έχοντας σημαντική παρουσία στους «ερυθρόλευκους». Από την άφιξή του το καλοκαίρι του 2023 πραγματοποίησε περισσότερες από 100 συμμετοχές και πανηγύρισε τέσσερις τίτλους, ενώ οι εμφανίσεις τον έφεραν στην πόρτα της εθνικής ομάδας της Αργεντινής, χωρίς ωστόσο να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του.

Ο 26χρονος αμυντικός ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Βέλεζ Σάρσφιλντ και πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο τον Νοέμβριο του 2017 απέναντι στην Ολίμπο. Από το 2021 καθιερώθηκε ως βασικό στέλεχος της ομάδας, ενώ το 2022 ήταν από τους πρωταγωνιστές της πορείας μέχρι τα ημιτελικά του Copa Libertadores, με τη Βέλεζ να αποκλείει τότε τη Ρίβερ Πλέιτ στη φάση των «16».

Στα μέσα του 2023 έκανε το άλμα στην Ευρώπη, όταν ο Ολυμπιακός τον απέκτησε έναντι περίπου 4,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Τρία χρόνια αργότερα επιστρέφει στην Αργεντινή, αυτή τη φορά για λογαριασμό της Ρίβερ Πλέιτ, με στόχο να αποτελέσει βασικό κομμάτι της νέας προσπάθειας της ομάδας.