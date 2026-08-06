Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να μπει δυνατά στη διεκδίκηση του Φρανσίσκο Μόουρα καθώς θα καταθέσει επίσημη πρόταση ύψους 7 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του.

Το όνομα του Φρανσίσκο Μόουρα από την Πόρτο μπήκε δυνατά στη μεταγραφική ζωή του Ολυμπιακού καθώς ο Φρανσίσκο Ορτέγκα αποτελεί ουσιαστικά παρελθόν καθώς είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί από τη Ρίβερ Πλέιτ.

Έτσι, οι Πειραιώτες στράφηκαν στην περίπτωση του 26χρονου ακραίου μπακ και σύμφωνα με τη «Record» ετοιμάζονται να τον κάνουν δικό τους. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, το ποσό που είναι έτοιμος να ρίξει στο τραπέζι ο ελληνικός σύλλογος είναι κοντά στα 7 εκατ. ευρώ, μία πρόταση που βλέπουν με θετικό μάτι στην πορτογαλική ομάδα.

Ο Πορτογάλος αμυντικός έχει αγωνιστεί σε 74 παιχνίδια με τη φανέλα της Πόρτο σκοράροντας 7 φορές, ενώ έχει δώσει και 14 ασίστ. Εκτός από τους «δράκους» έχει παίξει επίσης σε Μπράγκα με τη φανέλα της οποίας έχει 50 συμμετοχές με 4 γκολ και 1 ασίστ, ενώ πολύ καλά ήταν τα νούμερά του και στην Φαμαλικάο με την οποία έπαιξε σε 77 παιχνίδια πετυχαίνοντας 4 γκολ και δίνοντας και 10 ασίστ.