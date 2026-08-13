Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με το Άντερλεχτ - ΠΑΟΚ, το ματς του Τσιτσιπά στο Σινσινάτι και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου.

Στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεχωρίζει η αναμέτρηση ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άντερλεχτ στο Βέλγιο, στη ρεβάνς του 3ου προκριματικού γύρου για το Europa League.

Ο Δικέφαλος του Βορρά θέλει να κάνει την ανατροπή και να προκριθεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 21:30. Το ματς θα μεταδοθεί ζωντανά απόπ τη συχνότητα του OPEN.

Ημέρα 4 για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, το οποίο ξεκινά στις 12:30 και συνεχίζεται με το απογευματινό πρόγραμμα στις 20:30.

Τέλος, ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει την προσπάθειά του στο τουρνουά του Σινσινάτι, αντιμετωπίζοντας σήμερα τον Βαλεντίν Ρόγιερ στις 17:00. To ματς του Έλληνα τενίστα θα μεταδοθεί live από το Cosmote Sport 5.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας