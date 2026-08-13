Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Άντερλεχτ - ΠΑΟΚ, το ματς του Τσιτσιπά και το Ευρωπαϊκό στίβου
Στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεχωρίζει η αναμέτρηση ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άντερλεχτ στο Βέλγιο, στη ρεβάνς του 3ου προκριματικού γύρου για το Europa League.
Ο Δικέφαλος του Βορρά θέλει να κάνει την ανατροπή και να προκριθεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 21:30. Το ματς θα μεταδοθεί ζωντανά απόπ τη συχνότητα του OPEN.
Ημέρα 4 για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, το οποίο ξεκινά στις 12:30 και συνεχίζεται με το απογευματινό πρόγραμμα στις 20:30.
Τέλος, ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει την προσπάθειά του στο τουρνουά του Σινσινάτι, αντιμετωπίζοντας σήμερα τον Βαλεντίν Ρόγιερ στις 17:00. To ματς του Έλληνα τενίστα θα μεταδοθεί live από το Cosmote Sport 5.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου (12:30,ΕΡΤ2)
- Ρόγιερ - Τσιτσιπάς (17:00, Cosmote Sport 5)
- Άντερλεχτ - ΠΑΟΚ (21:30, OPEN, LIVE από το Gazzetta)
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