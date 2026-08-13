Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης του επαναληπτικού του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League (13/8,21:30).

Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να παίξει τα ρέστα του στο Βέλγιο προκειμένου να πάρει την πρόκριση για τα playoffs του Europa League, με το σύνολο του Αλέσιο Λίσι να επιχειρεί να ανατρέψει το σε βάρος του 1-0 από το παιχνίδι της Τούμπας.

Το ματς είναι προγραμματισμένο για τις 21:30 και θα μεταδοθεί live από το OPEN και με περιγραφή από το Gazzetta.

Οι «ασπρόμαυροι» καλούνται να κάνουν την ανατροπή στις Βρυξέλλες, χωρίς να έχουν στη διάθεσή τους τον Γιάννη Κωνσταντέλια που δεν ακολούθησε την αποστολή.

Για όποια από τις δυο ομάδες προκριθεί, ο επόμενος αντίπαλος θα είναι η Καϊράτ Αλμάτι, η οποία αποκλείστηκε από τη Λέφσκι Σόφιας με δύο ήττες στο Champions League.