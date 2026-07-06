Στο ΒΑΚ θα βρεθούν το απόγευμα της Δευτέρας (6/7) 31 ποδοσφαιριστές, ώστε να πάρουν μέρος στην πρώτη προπόνηση του ΟΦΗ.

Και τώρα... δουλειά! Η άδεια των παικτών του Κυπελλούχου ΟΦΗ ολοκληρώθηκε και το απόγευμα της της Δευτέρας (6/7, 19:00) θα γεμίσει ξανά το Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο, για την πρώτη προπόνηση ενόψει της νέας σεζόν.

Υπό τις οδηγίες του Χρήστου Κόντη θα προπονηθούν 31 ποδοσφαιριστές, με νέο πρόσωπο τον Ανδρέα Μπουχαλάκη, ο οποίος αποτελεί την πρώτη μεταγραφή του Ομίλου.

Στην πρώτη προπόνηση θα είναι κανονικά ο Ράκονιατς και ο Φαϊτάκης μετά την ολοκλήρωση των δανεισμού τους, εν αντιθέσει με τον Κωνσταντίνο Χνάρη. Ο νεαρός στόπερ ολοκλήρωσε τον δανεισμό του στην Ελλάς Σύρου και πήρε έξτρα άδεια, καθώς τρέχει διαδικασία ώστε να βρεθεί η επόμενη ομάδα του.

Οι 31 παίκτες του ΟΦΗ που θα βρεθούν στην «πρώτη»