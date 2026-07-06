ΟΦΗ: Με 31 ποδοσφαιριστές η πρώτη προπόνηση ενόψει της ευρωπαϊκής σεζόν
Και τώρα... δουλειά! Η άδεια των παικτών του Κυπελλούχου ΟΦΗ ολοκληρώθηκε και το απόγευμα της της Δευτέρας (6/7, 19:00) θα γεμίσει ξανά το Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο, για την πρώτη προπόνηση ενόψει της νέας σεζόν.
Υπό τις οδηγίες του Χρήστου Κόντη θα προπονηθούν 31 ποδοσφαιριστές, με νέο πρόσωπο τον Ανδρέα Μπουχαλάκη, ο οποίος αποτελεί την πρώτη μεταγραφή του Ομίλου.
Στην πρώτη προπόνηση θα είναι κανονικά ο Ράκονιατς και ο Φαϊτάκης μετά την ολοκλήρωση των δανεισμού τους, εν αντιθέσει με τον Κωνσταντίνο Χνάρη. Ο νεαρός στόπερ ολοκλήρωσε τον δανεισμό του στην Ελλάς Σύρου και πήρε έξτρα άδεια, καθώς τρέχει διαδικασία ώστε να βρεθεί η επόμενη ομάδα του.
Οι 31 παίκτες του ΟΦΗ που θα βρεθούν στην «πρώτη»
- Χριστογεώργος
- Λίλο
- Κατσίκας
- Καλαφάτης
- Κρίσμανιτς
- Πούγγουρας
- Κωστούλας
- Κοντεκάς
- Γκονθάλεθ
- Μαρινάκης
- Αθανασίου
- Καινουργιάκης
- Αποστολάκης
- Λαγουδάκης
- Κουτσουπιάς
- Ανδρούτσος
- Κανελλόπουλος
- Ασμαριανάκης
- Καραχάλιος
- Μπουχαλάκης
- Μ. Χνάρης
- Βούκοτιτς
- Νους
- Φούντας
- Ρομάνο
- Φαϊτάκης
- Σιτμαλίδης
- Ισέκα
- Θεοδοσουλάκης
- Αντωνακάκης
- Ράκονιατς
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