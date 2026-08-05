Όγκνιεν Ούγκρεσιτς: Ποιος είναι ο 20χρονος «Τζουντ Μπέλινγκχαμ» των Σέρβων, που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό

Στα 20 του, ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς είναι ήδη αρχηγός της Παρτίζαν, ενώ έχει καταφέρει να κάνει γνωστό το όνομά του σε όλη τη Serie A. Ποιο είναι το wonderkid που τσεκάρει ο Παναθηναϊκός;

Ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ονόματα του σέρβικού ποδοσφαίρου αυτή τη στιγμή, με τον Παναθηναϊκό να σκέφτεται το ενδεχόμενο του να μπει στην κούρσα για την απόκτησή του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της χώρας, οι Πράσινοι έχουν παρακολουθήσει την περίπτωσή του και δεν αποκλείεται να προχωρήσουν τις διαδικασίες ώστε να τον εντάξουν στο ρόστερ τους αυτό το καλοκαίρι.

Ποιο είναι, όμως, το wonderkid της Παρτίζαν που έκανε όλη τη Serie A αλλά και τον Ρούμπεν Αμορίμ να μιλούν για αυτόν;

Τα πρώτα του βήματα και η «εκτόξευση» στην Παρτίζαν

Ο 20χρονος Σέρβος μέσος γεννήθηκε στην πόλη Κίκιντα κι έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα σε ηλικία τεσσάρων ετών στην ακαδημία Μλάντι Βούκοβι. Η εξαιρετική του παρουσία εκεί τράβηξε γρήγορα την προσοχή των ανθρώπων της Παρτίζαν, στις ακαδημίες της οποίας εντάχθηκε σε ηλικία οκτώ ετών.

Ανεβαίνοντας σταδιακά όλα τα κλιμάκια των τμημάτων υποδομής του συλλόγου του Βελιγραδίου, κατάφερε να ξεχωρίσει για την ωριμότητα και την ποιότητά του, με αποτέλεσμα να πραγματοποιήσει νωρίς νωρίς το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα της Παρτίζαν (στα 18 του χρόνια). Παρά το νεαρό της ηλικίας του, η επιρροή του στο παιχνίδι της ομάδας ήταν εμφανής εξ αρχής, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να φοράει ήδη το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Παρά το ότι δεν έχει ακόμα συμπληρώσει 21 χρόνια ζωής, όπως σημειώνουν οι Σέρβοι, βγάζει χαρακτήρα μέσα στον αγωνιστικό χώρο και διαθέτει μια απαράμιλλη ποιότητα στο παίξιμό του.

Στη μέχρι τώρα πορεία του με την Παρτίζαν μετράει 60 συμμετοχές με 13 γκολ και τέσσερις ασίστ, ενώ στις ακαδημίες της ομάδας είχε καταγράψει εντυπωσιακά στατιστικά με εννέα γκολ και πέντε ασίστ σε μία μόνο σεζόν.

Παράλληλα, είναι διεθνής με όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Σερβίας, από την Κ16 έως την Κ21, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει και το ντεμπούτο του με την εθνική ανδρών της χώρας του. Ο ίδιος έπαιξε για πρώτη φορά με το εθνόσημο στο στήθος όντας μόλις 19 ετών, στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2025.

Το ενδιαφέρον του Αμορίμ και η σύγκριση με τον Τζουντ Μπέλινγκχαμ

Το wonderkid των Σέρβων, που έχει ύψος 1,88, έχει χαρακτηριστεί στο παρελθόν από αρκετούς αναλυτές και σκάουτερ ως ο επόμενος Τζουντ Μπέλινγκχαμ, μια άποψη που είχε ενστερνιστεί και ο Ρούμπεν Αμορίμ. Τον Απρίλιο του 2025, ο τότε κόουτς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε ζητήσει την απόκτησή του από τη διοίκηση, παρακολουθώντας στενά την πορεία του μέσω απεσταλμένων του στο Βελιγράδι.

Ο ατζέντης του, Οστόγια Στιεπάνοβιτς, είχε επιβεβαιώσει πως το στιλ του παιχνιδιού του πράγματι θυμίζει τον σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και του Πολ Πογκμπά, με τον ίδιο να λέει χαρακτηριστικά στο «Nemzeti Sport»:

«Το στυλ του είναι παρόμοιο με αυτό του Τζουντ Μπέλινγκχαμ ή ως έναν βαθμό με του Πολ Πογκμπά. Η τεχνική του είναι εξαιρετική, αλλά διαθέτει επίσης ταχύτητα, παρά το ύψος του. Αγωνίζεται πίσω από τους επιθετικούς, έχει καλή αντίληψη του παιχνιδιού, συμμετέχει στις φάσεις, είναι και πολύ έξυπνος».

Φέτος είναι αναπόσπαστο κομμάτι της Παρτίζαν, έχοντας μάλιστα σκοράρει ήδη μια φορά στα προκριματικά της ομάδας του για το Europa Conference League, στη νίκη επί της ΟΝΑ Στράσεν. Ο ψηλόσωμος Σέρβος μέσος αποτέλεσε αυτό το καλοκαίρι διακαή πόθο αρκετών ιταλικών ομάδων, όπως είναι η Μπολόνια, η Τορίνο, η Ουντινέζε, αλλά και η Σασουόλο, όμως παραμένει ακόμα κάτοικος Βελιγραδίου.