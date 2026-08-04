Χουάν Μπαουζά: Ο Λεβαδειακός έκλεισε τον Αργεντινό, σύμφωνα με τον Μέρλο

Χουάν Μπαουζά: Ο Λεβαδειακός έκλεισε τον Αργεντινό, σύμφωνα με τον Μέρλο

Σωτήρης Μυκονίου
Χουάν Μπαουζά: Ο Λεβαδειακός έκλεισε τον Αργεντινό, σύμφωνα με τον Μέρλο

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Σύμφωνα με τον Αργεντινό δημοσιογράφο, Σέζαρ Λουίς Μέρλο, ο Λεβαδειακός συμφώνησε με τον Αργεντινό εξτρέμ, Χουάν Μπαούζα.

Παίκτης του Λεβαδειακού πρέπει να θεωρείται ο Χουάν Μπαουζά. Από την Αργεντινή έγινε γνωστό πως ο 30χρονος μεσοεπιθετικός είναι κοντά στους Βοιωτούς κι όπως αναφέρει ο έγκυρος Σέζαρ Λουίς Μέρλο οι δυο πλευρές έχουν φτάσει σε συμφωνία.

Ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής θα υπογράψει ως ελεύθερο στην ομάδα της Λιβαδειάς και το συμβόλαιο του θα είναι για τα επόμενα 2+1 χρόνια.

Πρόκειται για δεξιοπόδαρο που παίζει ως δεκάρι, αλλά και στα άκρα της επίθεσης κι έχει ύψος 1,77. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Κολόν και είχε 4 ματς με την πρώτη ομάδα. Τη μεγαλύτερη καριέρα την έκανε στη Ρουμανία με τη φανέλα της Κραϊόβα, με την οποία είχε από το 2021 87 ματς, 17 γκολ και 20 ασίστ και προφανώς τον γνωρίζει καλά ο τεχνικός του Λεβαδειακού Ηλίας Χαραλάμπους από τη θητεία του στη Στεάουα.

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Την περασμένη σεζόν ο Μπαουζά έπαιξε δανεικός στην Ατλέτικο Νασιονάλ και είχε 34 ματς και 4 γκολ, ενώ έδωσε και 4 ασίστ. Στην Ευρώπη έχει παίξει επίσης στην Πολωνία για την Γκόρνικ Ζάμπρζε, με την οποία είχε 7 ματς.

 
     

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