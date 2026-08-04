Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Τουρκία, νεοφώτιστη ομάδα από την Τουρκία κατέθεσε προσφορά για τον Λιβάι Γκαρσία, που θέλει ο Παναθηναϊκός.

Την ώρα που ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να τελειώσει την υπόθεση του Λιβάι Γκαρσία από την Τουρκία βάζουν στο... παιχνίδι κι άλλη ομάδα, η οποία διεκδικεί την υπογραφή του. Ο λόγος για τη νεοφώτιστη Τσορούμ.

Εκείνη έχει κάνει έξι μεταγραφές φέτος πάνω από το μεταγραφικό της ρεκόρ και θέλει να κάνει ένα μεγάλο «μπαμ» για την επιστροφή της στα μεγάλα σαλόνια του τουρκικού ποδοσφαίρου.

Πρώτος στόχος της ήταν ο Λουτσιάνο Ροντρίγκες, τον οποίο απέκτησε η αραβική ομάδα από τη βραζιλιάνικη Μπαΐα αντί 20 εκατ. ευρώ τον περασμένο καλοκαίρι, όμως η εμπλοκή της Κρουζέιρο έκανε την υπόθεση αυτή να ναυαγήσει όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ.

Ο νέος στόχος σύμφωνα με τον Ογκούζ Ορούτς φαίνεται να είναι ο Λιβάι Γκαρσία για τον οποίο η τουρκική ομάδα κατέθεσε πρόταση στην Σπαρτάκ Μόσχας και περιμένει την απάντησή της.