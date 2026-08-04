Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε το νέο του πούλμαν μέσω ενός υπέροχου βίντεο που δείχνει εικόνες τόσο από το εξωτερικό όσο και από το εσωτερικό του.

Μετά την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για την απόκτηση του νέου πούλμαν της ομάδας, κόστους 550 χιλ. ευρώ, το βράδυ της Δευτέρας (03/08) και την πρώτη γεύση απ' αυτό με κάποιες φωτογραφίες, οι «πράσινοι» δημοσίευσαν το πρωί της Τρίτης (04/08) ένα βίντεο που επιτρέπει στον κόσμο του να ρίξει μία καλύτερη ματιά στο νέο απόκτημα του «τριφυλλιού».

Το νέο πούλμαν, που είναι αντάξιο της δυναμικής του συλλόγου έχει τη θεά Αθηνά και το έτος ίδρυσης 1908 να δεσπόζει στη μία πλευρά, το σήμα του τριφυλλιού στην άλλη και τον στίχο «Σύλλογος Μεγάλος» του ύμνου να κυριαρχεί στα καθίσματα και στην οροφή!

Χρήσιμα στοιχεία για το νέο εντυπωσιακό πούλμαν του Παναθηναϊκού

* Το νέο Volvo B13R Irizar i8 αποτελεί ένα από τα πλέον σύγχρονα πούλμαν που κυκλοφορούν σήμερα στην ευρωπαϊκή αγορά.

* Με ύψος που παραπέμπει σε διώροφο λεωφορείο, εντυπωσιάζει τόσο για τις διαστάσεις του όσο και για την επιβλητική του παρουσία.

* Ανά δύο καθίσματα υπάρχει ενσωματωμένο τραπεζάκι, προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση και λειτουργικότητα κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων.

* Τα πολυτελή δερμάτινα, αδιάβροχα καθίσματα είναι ανακλινόμενα, διαθέτουν υποπόδια και φέρουν κεντημένο τον εμβληματικό στίχο του ύμνου του Παναθηναϊκού, «Σύλλογος Μεγάλος».

* Το πούλμαν διαθέτει ασύρματη σύνδεση WiFi, τρεις οθόνες, θύρες USB και πρίζες σε κάθε κάθισμα, εξασφαλίζοντας πλήρη συνδεσιμότητα για τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο.

* Ο εξοπλισμός του περιλαμβάνει ακόμη φούρνο μικροκυμάτων, καφετιέρες και τρία εσωτερικά ψυγεία, καλύπτοντας κάθε ανάγκη της ομάδας στα ταξίδια.

* Την εξωτερική του εικόνα ολοκληρώνουν οι περιμετρικοί προβολείς, οι οποίοι αναδεικνύουν τον δυναμικό σχεδιασμό του οχήματος και ενισχύουν την εντυπωσιακή παρουσία του.

Το βίντεο με το νέο πούλμαν του Παναθηναϊκού

Τότε... ντεμπουτάρει το πούλμαν

Το πιο πιθανό είναι να μην κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο ματς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League την Τετάρτη 5 Αυγούστου, αλλά στο αμέσως επόμενο εντός έδρας ματς.

Αυτό θα είναι λογικά στις 20 του μήνα, στον εντός έδρας αγώνα με τη Χράντετς Κράλοβε ή τη Μπεσίκτας, αν το τριφύλλι αποκλείσει την ομάδα της Βουλγαρίας. Διαφορικά θα είναι στο πρωτάθλημα με την Κηφισιά στις 23 του μήνα στο ΟΑΚΑ (21:00).