Οι πέντε εκπρόσωποι της Super League γνωρίζουν το δρόμο τους για τις League Phases των διοργανώσεων που συμμετέχουν με στόχο να αγωνίζονται όλες στην Ευρώπη τον χειμώνα.

Ο... μαραθώνιος των κληρώσεων των Play Offs των τριών διοργανώσεων της UEFA ολοκληρώθηκε! Πλέον, και οι πέντε ομάδες που εκπροσωπούν τη Super League γνωρίζουν τα μονοπάτια τους προς τις League Phases των διοργανώσεων στις οποίες συμμετέχουν.

Το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει ήδη τρεις ομάδες σε League Phase διοργανώσεων της UEFA, καθώς η Πρωταθλήτρια ΑΕΚ, ο δεύτερος Ολυμπιακός και ο Κυπελλούχος ΟΦΗ έχουν εξασφαλισμένη συμμετοχή. Απομένει να πετύχουν το ίδιο ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ.

Αρχικά, ο Δικέφαλος θα αρχίσει τις υποχρεώσεις του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις από τα Play Offs του Champions League και καλείται να κάνει μία πρόκριση για να αγωνιστεί στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Στον δρόμο της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς θα βρεθεί η νικήτρια του ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας - Καϊράτ Αλμάτι. Το πρώτο ματς θα είναι εκτός έδρας και η ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Από την πλευρά του, ο Ολυμπιακός θα πρέπει πρώτα να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ναϊμέγκεν (4/8, Φάληρο - 11/8, Ολλανδία) και, εφόσον τα καταφέρει, θα αντιμετωπίσει είτε την Μπόντο Γκλιμτ είτε την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, με το πρώτο ματς να γίνεται στο Φάληρο και το δεύτερο εκτός έδρας. Σε περίπτωση που δεν περάσει το κλαμπ της Eredivisie, ο Ολυμπιακός θα πάει αυτόματα στη League Phase του Europa League.

Στο Europa League, ο Κυπελλούχος ΟΦΗ θα ξεκινήσει το ευρωπαϊκό του ταξίδι από τα Play Offs, όπου θα αντιμετωπίσει επίσης μία Κυπελλούχο ομάδα. Ο λόγος για την ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι Μακάμπι Τελ Αβίβ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Οι Κρητικοί θα παίξουν το πρώτο τους ματς στο Παγκρήτιο και τη ρεβάνς εκτός Ηρακλείου.

Ο ΠΑΟΚ είναι ο μοναδικός που είχε διπλή κλήρωση. Εφόσον προκριθεί επί της Άντερλεχτ (6/8, Τούμπα - 13/8, Βέλγιο), θα αντιμετωπίσει στα Play Offs του Europa League την ηττημένη του ζευγαριού της ΑΕΚ, Λέφσκι Σόφιας - Καϊράτ Αλμάτι, ενώ σε περίπτωση αποκλεισμού θα αναμετρηθεί με την Μπραν ή τον Απόλλωνα Λεμεσού για μία θέση στη League Phase του Conference League. Σε αμφότερα τα ενδεχόμενα, το πρώτο ματς των Θεσσαλονικέων θα είναι στην Τούμπα και η ρεβάνς εκτός έδρας.

Τέλος, ο Παναθηναϊκός, που για να βρεθεί στη League Phase του Conference League θα πρέπει να κάνει 3/3 προκρίσεις, εάν αποκλείσει την ΤΣΣΚΑ 1948 (5/8, ΟΑΚΑ 0 11/8, Βουλγαρία), θα αντιμετωπίσει στο τελευταίο του «εμπόδιο» την ομάδα που θα αποκλειστεί από το ζευγάρι Χράντετς Κράλοβε - Μπεσίκτας.

Οι αγώνες των Play Offs του Champions League θα γίνουν στις 18-19 (πρώτα ματς) και 25-26 Αυγούστου. Από την άλλη, τα ματς για τα Play Offs του Europa και του Conference League θα γίνουν στις 20 (πρώτα ματς) και 27 Αυγούστου. Το αναλυτικό πρόγραμμα (ημέρες και ώρες) θα γίνει σύντομα γνωστό από την UEFA.