Το Gazzetta σας παρουσιάζει το προφίλ των Καϊράτ και Λέφσκι, οι οποίες θα βρεθούν στο δρόμο ΑΕΚ και ΠΑΟΚ στα Play Offs.

Ένα ζευγάρι, διπλό ελληνικό ενδιαφέρον! Ο νικητής του Καϊράτ Αλμάτι - Λέφσκι Σόφιας θα αντιμετωπίσει στα Play Offs του Champions League την Πρωταθλήτρια ΑΕΚ, ενώ ο ηττημένος θα βρεθεί στο δρόμο του ΠΑΟΚ, εφόσον οι Θεσσαλονικείς αποκλείσουν την Άντερλεχτ θα αναμετρηθούν για μια θέση στη League Phase του Europa League με τον ητττήθηκε

Το Gazzetta σας παραθέτει τα βασικά στοιχεία για τις δυο ομάδες που θα αντιμετωπίσουν οι Κιτρινόμαυροι και οι Ασπρόμαυροι στα Play Offs του Champions League και του Europa League, αντιστοίχως.

Τα προφίλ της Λέφσκι Σόφιας

Η περσινή της πορεία: Ιστορική χρονιά ήταν η περασμένη για τη Λέφσκι Σόφιας. Οι Βούλγαροι σήκωσαν το 27ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους μετά από 17 χρόνια και έβαλαν τέλος στο σερί των 14 χρόνων της Λουντογκόρετς! Μάλιστα, η διαφορά της Λέφσκι από τη Λουντογκόρετς και την ΤΣΣΚΑ ήταν 14 βαθμοί!

Προπονητής: Ο κόουτς που οδήγησε την ομάδα της Σόφιας σε αυτή την ιστορική επιτυχία είναι ο Χούλιο Βελάθκεθ. Πρόκειται για 44χρονο Ισπανό, ο οποίος στη Βουλγαρία σήκωσε το πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας του. Είναι πρώτος προπονητής από το 2006 και, μεταξύ άλλων, έχει εργαστεί σε Βιγιαρεάλ, Μπέτις, Μπελενένσες, Αλκορκόν, Ουντινέζε, Σετούμπαλ, Μαρίτιμο, Αλαβές, Φορτούνα Σιτάρντ και Σαραγόσα.

Αστέρι της ομάδας: Ο Ραντισλάβ Κιρίλοφ αποτελεί τον πιο επικίνδυνο παίκτη της Λέφσκι. Ο 33χρονος Βούλγαρος εξτρέμ αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2025 και αναβάθμισε τη γραμμή κρούσης των μετέπειτα πρωταθλητών. Αυτή την περίοδο είναι τραυματίας και βρίσκεται σε περίοδο αποθεραπείας. Από κοντά είναι και ο Βραζιλιάνος αριστερός μπακ Μαϊκόν.

Μεταγραφές και πωλήσεις: Η Λέφσκι Σόφιας κινήθηκε ιδιαίτερα δραστήρια στο φετινό μεταγραφικό παζάρι. Στις σημαντικότερες προσθήκες ξεχωρίζουν ο Ισπανός αριστερός μπακ Άλεξ Σεντέγιες, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ Ρεϊνάλντο, ο μέσος Μεχντί Μουμπάρικ και ο Νταβίντ Κούσο, ενώ αποκτήθηκε και ο νεαρός Άντριαν Ράιτσεφ με τη μορφή δανεισμού. Στο κομμάτι των αποχωρήσεων, η σημαντικότερη πώληση ήταν εκείνη του Πρεσλάβ Μπάτσεφ στην Άρντα Κάρτζαλι, ενώ αρκετοί ποδοσφαιριστές αποδεσμεύτηκαν ή ολοκλήρωσαν τη συνεργασία τους με τον σύλλογο, στο πλαίσιο της ανανέωσης του ρόστερ.

Το προφίλ της Καϊράτ Αλμάτι

Η περσινή της πορεία: Για δεύτερη διαδοχική χρονιά η Καϊράτ στέφθηκε πρωταθλήτρια Καζακστάν και σήκωσε το τρόπαιο για πέμπτη φορά. Η ομάδα από το Αλμάτι άφησε την πολυνίκη της χώρας, Αστάνα, στο -2. Στο πρωτάθλημα που βρίσκεται σε εξέλιξη, μετά από 20 αγωνιστικές, είναι στη 2η θέση, στο -1 από την Ορντάμπασι. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στη League Phase του Champions League, όπου τερμάτισε τελευταία (36η) με 1 βαθμό, ενώ ηττήθηκε εντός έδρας από τον Ολυμπιακό.

Προπονητής: Στον πάγκο των Καζάκων είναι ο Ραφαέλ Ουραζμπακτίν, ο οποίος μπαίνει στην τρίτη του σεζόν στον πάγκο της Καϊράτ. Τον Ιανουάριο του 2023 ανέλαβε προπονητής στην Ακαδημία της Καϊράτ, ενώ έναν χρόνο αργότερα έγινε Assistant Manager και από τον Σεπτέμβριο του 2024 είναι πρώτος προπονητής. Η θητεία του είναι άκρως επιτυχημένη, έχοντας κατακτήσει τα 2/5 πρωταθλήματα στην ιστορία του κλαμπ, καθώς και ένα Super Cup.

Αστέρι της ομάδας: Το βαρύ χαρτί της ομάδας είναι ο Πορτογάλος φορ Ζορζίνιο, ο οποίος όμως πριν από λίγες ημέρες τραυματίστηκε σοβαρά στο γόνατο και αναμένεται να μείνει εκτός για μήνες, κάτι που σημαίνει πως δεν αποτελεί κίνδυνο για τον Δικέφαλο. Ηγέτης της ομάδας είναι ο 38χρονος Λευκορώσος στόπερ και αρχηγός, Αλεξάντρ Μαρτίνοβιτς.

Μεταγραφές και πωλήσεις: Μόλις δύο κινήσεις για τους πρωταθλητές Καζακστάν, οι οποίοι απέκτησαν τον Πορτογάλο χαφ Γκουστάβο Μεντόνκα της AVS και τον Ισπανό φορ της Ρίο Άβε, Μαρκ Γκουάλ. Από τις πωλήσεις ξεχωρίζει αυτή του 17χρονου φορ Ντάσταν Σατπάεβ στην Τσέλσι αντί 2,5 εκατ. ευρώ. Στους παίκτες που έχουν αποχωρήσει είναι ο φορ Ρικαρντίνιο, ο οποίος μετακόμισε στην Τρίπολη για τον Αστέρα AKTOR.