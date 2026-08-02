Ο Ατρόμητος ήρθε ισόπαλος 0-0 με την Ανόρθωση σε φιλικό παιχνίδι στην Πολωνία.

Δεύτερο φιλικό για τον Ατρόμητο στην Πολωνία και δεύτερο ματς με μηδέν παθητικό. Η διαφορά είναι ότι η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ μετά τη νίκη με 1-0 κόντρα στον Άρη Λεμεσού, αυτή τη φορά δεν σκόραρε κι έμεινε στο 0-0 με την Ανόρθωση.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Ατρόμητος για το ματς: «Μόνο το γκολ έλειψε από τον Ατρόμητο στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας του στην Πολωνία. Βελτιωμένη η ομάδα μας, κυριάρχησε στη μεσαία γραμμή, ήταν σχεδόν αλάνθαστη αμυντικά και θα μπορούσε να έχει επικρατήσει της Ανόρθωσης (0-0), κυρίως με όσα δημιούργησε στο πρώτο μέρος. Με 10 Έλληνες ολοκληρώσαμε το ματς, έλειψε λόγω αποφόρτισης ο Μάγκνουσον.

Μπορεί ο Ατρόμητος να μην κατάφερε να επικρατήσει της Ανόρθωσης στο τρίτο του φιλικό «τεστ» και δεύτερο επί πολωνικού εδάφους, όμως η εμφάνισή του στο μεγαλύτερο διάστημα του ματς ήταν εξαιρετική. Μοιάζει να αδικεί την ομάδα μας το τελικό 0-0, που κυριάρχησε στη μεσαία γραμμή, είχε καλές στιγμές και στα δύο ημίχρονα, ενώ απειλήθηκε ελάχιστα. Αλάνθαστος Τσιγγάρας, ορεξάτος Νούνιες, είχαμε 10 Έλληνες στην ενδεκάδα με την έναρξη της «επανάληψης».

Οκτώ Έλληνες στην ενδεκάδα, εκτός οι δύο μεταγραφές

Μία διαφορετική ενδεκάδα συγκριτικά με την προηγούμενη φιλική αναμέτρηση της ομάδας μας παρέταξε αυτήν τη φορά ο Ντούσαν Κέρκεζ, ο οποίος δεν ξεκίνησε με τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Ατρομήτου στη σύνθεσή του.

Απεναντίας, ο Μάγκνουσον προφυλάχθηκε από το φιλικό κόντρα στην Ανόρθωση για λόγους αποφόρτισης, ενώ ο Νούνιες ήταν στον πάγκο και πέρασε στο ματς στο δεύτερο ημίχρονο.

Ένα φανταστικό 20λεπτο και μία μεσαία γραμμή που κυριαρχούσε

Παρά ταύτα, ο Ατρόμητος των οκτώ Ελλήνων, στους «11» που ξεκίνησαν, μπήκε με πολύ καλή διάθεση στο παιχνίδι και κυριάρχησε στο πρώτο 20άλεπτο. Έβαλε την μπάλα κάτω, «δέσποζαν» ο Μουτουσαμί με τον Τσιγγάρα στη μεσαία γραμμή, ενώ είχαμε τρεις τελικές προσπάθειες, πριν καν οδηγηθούμε στο cooling break.

Η πρώτη καλή στιγμή έλαβε χώρα στο 8’, με τον Τσιγγάρα να κλέβει την μπάλα και τον Πνευμονίδη να βλέπει το σουτ του να κοντράρει και να καταλήγει σε κόρνερ.

Στην εξέλιξη της φάσης ο Ούρονεν σούταρε, βρήκε εστία, αλλά ο Κάλστρομ μπλόκαρε, ενώ στο 21’ ο Στίβεν Τσούμπερ εκτέλεσε εντυπωσιακά το φάουλ που κέρδισε ο Πνευμονίδης, αλλά η μπάλα βρήκε στο τείχος και κατέληξε ελάχιστα έξω από το δεξί, κάθετο δοκάρι των τυπικά φιλοξενούμενων.

Μέχρι εκείνο το σημείο, ο Ατρόμητος ήταν η καλύτερη ομάδα μέσα στο γήπεδο, είχε τις ευκαιρίες του, είχε εκτελέσει τέσσερα κόρνερ, δεν απειλούνταν σε καμία περίπτωση και αναζητούσε το προβάδισμα.

Η μεγαλύτερη φάση δεν έγινε… τελική και ημίχρονο στο 0-0

Στο ίδιο μήκος κύματος συνεχίστηκε το ματς και μετά το διάλλειμα για νερό και οδηγίες, με την κορυφαία ευκαιρία να μη μετουσιώνεται σε τελική προσπάθεια για τους Περιστεριώτες.

Φοβερή μπαλιά του Μουτουσαμί στην πλάτη της άμυνας, ο Τσούμπερ την υποδέχθηκε άψογα, γύρισε στη μικρή περιοχή, αλλά τόσο ο Πνευμονίδης, όσο και ο Τσαντίλας, ήταν μακριά, ώστε να μπορέσουν να τελειώσουν τη φάση.

Κάπως έτσι, το 0-0 ήταν το αποτέλεσμα του πρώτου μέρους, με την ομάδα μας να είναι σαφέστατα βελτιωμένη συγκριτικά με το πρώτο ματς στην Πολωνία. Κινητική, απόλυτα συγκεντρωμένη και άριστη σε ό,τι αφορά την ανασταλτική της λειτουργία.

Με 10 Έλληνες ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο – Ορεξάτος Νούνιες

Με την έναρξη της «επανάληψης», ο Ντούσαν Κέρκεζ προέβη σε πέντε αλλαγές στην ενδεκάδα του, με τους Έλληνες να γίνονται 10 και τον Νούνιες να περνά επίσης στο ματς.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας μας δεν άργησε να κάνει τη διαφορά στη θέση του «δεκαριού». Είχε μία, δύο πολύ καλές ενέργειες στο πρώτο δεκάλεπτο, ενώ κατέγραψε την πρώτη του τελική προσπάθεια στο παιχνίδι στο 51’, με υπέροχη, κοφτή ντρίμπλα και σουτ με το αριστερό, που κόντραρε.

Τρία λεπτά μετά, εκείνος εκτέλεσε το 6ο κόρνερ της ομάδας μας στη συνάντηση, με τον Σταυρόπουλο να σουτάρει με μία, αλλά την μπάλα να καταλήγει πάνω από τα δοκάρια.

Ο Ατρόμητος συνέχισε να είναι αλάνθαστος αμυντικά και εξακολουθούσε να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, με στόχο να βρει το πολυπόθητο γκολ.

Ξανά αλλαγές, cooling break και ένα γκολ μακριά από το «τέλειο»

Το δίδυμο Τσιγγάρας – Κώτσης λειτουργούσε εξαιρετικά, με τον «μικρό» να αποδεικνύει πλήρως τον λόγο που έχει πάρει χρόνο συμμετοχής σε όλα τα φιλικά προετοιμασίας μέχρι τώρα.

Με τη συμπλήρωση μίας ώρας, ο πρώτος άφησε τη θέση του στον Καραμάνη, ενώ ο Κέρκεζ προέβη και σε ακόμη μερικές αλλαγές, προκειμένου άπαντες να πάρουν χρόνο συμμετοχής.

Στο 66’ ο Κώτσης είχε σπουδαία ευκαιρία να κάνει το 1-0, αλλά ήταν εκτεθειμένος, ενώ μετά το cooling break και όσο πηγαίναμε προς το φινάλε του ματς, ο ρυθμός άρχισε να πέφτει.

Η πρώτη μεγάλη φάση της Ανόρθωσης ήρθε στο 78’ από εκτέλεση φάουλ και κεφαλιά εντός περιοχής, με το 0-0 να διατηρείται ως το τέλος.

Αυτό ήταν το τρίτο φιλικό «τεστ» για τον Ατρόμητο, με το επόμενο να έρχεται στις 5 Αυγούστου, με αντίπαλο την Α.Ε. Λεμεσού.

Οι ενδεκάδες της ομάδας μας:

Στο πρώτο ημίχρονο:

Χουτεσιώτης, Μουντές, Σταυρόπουλος, Μήτογλου, Ούρονεν, Μουτουσαμί, Τσιγγάρας Τσιλούλης, Τσούμπερ, Πνευμονίδης, Τσαντίλας.

Στο δεύτερο ημίχρονο:

Χουτεσιώτης (61’ Αθανασίου), Μουντές (61’ Μπάτος), Σταυρόπουλος (61’ Τσαγδής), Τσακμάκης, Παπαδόπουλος, Κώτσης, Τσιγγάρας (61’ Καραμάνης), Τσιλούλης (61’ Χότζα), Νούνιες, Τζοβάρας, Τσαντίλας (61’ Αμπαρτζίδης)».