Ο Ζότα Σίλβα τραυματίστηκε στο πρώτο μέρος του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ναϊμέγκεν και αντικαταστάθηκε από τον Κώστα Φορτούνη.

Αναποδιά για τον Ολυμπιακό από το πρώτο μέρος της ρεβάνς με τη Ναϊμέγκεν. Στο 15ο λέπτό του αγώνα ο Ζότα Σίλβα έπεσε στο έδαφος, εκτός φάσης, καθώς τραυματίστηκε και ζήτησε αλλαγή.

Τη θέση του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού πήρε ο Κώστας Φορτούνης, ο οποίος έκανε την πρώτη του εμφάνιση μετά την επιστροφή του στον Πειραιά, καθώς δεν είχε πάρει χρόνο στο πρώτο ματς στο Φάληρο.

Ο αρχηγός των Ερυθρόλευκων επανεμφανίστηκε σε επίσημο ματς του Ολυμπιακού 804 μέρες μετά το νικηφόρο τελικό του Conference League, κόντρα στη Φιορεντίνα, στις 29 Μαΐου του 2024.

Ο πρώην διεθνής μεσοεπιθετικός επέστρεψε στους Πειραιώτες έπειτα από μια διετία στη Σαουδική Αραβία και την Αλ Καλίτζ.