Ναϊμέγκεν - Ολυμπιακός: Αναγκαστική αλλαγή ο Ζότα, επανεμφάνιση Φορτούνη μετά από 804 μέρες
Αναποδιά για τον Ολυμπιακό από το πρώτο μέρος της ρεβάνς με τη Ναϊμέγκεν. Στο 15ο λέπτό του αγώνα ο Ζότα Σίλβα έπεσε στο έδαφος, εκτός φάσης, καθώς τραυματίστηκε και ζήτησε αλλαγή.
Τη θέση του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού πήρε ο Κώστας Φορτούνης, ο οποίος έκανε την πρώτη του εμφάνιση μετά την επιστροφή του στον Πειραιά, καθώς δεν είχε πάρει χρόνο στο πρώτο ματς στο Φάληρο.
Ο αρχηγός των Ερυθρόλευκων επανεμφανίστηκε σε επίσημο ματς του Ολυμπιακού 804 μέρες μετά το νικηφόρο τελικό του Conference League, κόντρα στη Φιορεντίνα, στις 29 Μαΐου του 2024.
Ο πρώην διεθνής μεσοεπιθετικός επέστρεψε στους Πειραιώτες έπειτα από μια διετία στη Σαουδική Αραβία και την Αλ Καλίτζ.
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