Ο ΠΑΟΚ επενδύει σε έναν ποδοσφαιριστή με παραστάσεις από το γαλλικό πρωτάθλημα, ένταση, τεχνική και την ικανότητα να υπηρετεί πολλούς διαφορετικούς ρόλους.

Ο ΠΑΟΚ βρήκε στο πρόσωπο του Τομ Λουσέ έναν ποδοσφαιριστή με ένταση, τεχνική, διαρκή εξέλιξη και μια σπάνια για την ηλικία του ικανότητα προσαρμογής. Δεν επέλεξε έναν ποδοσφαιριστή που χωρά απλώς σε πολλές θέσεις. Επέλεξε έναν χαφ με επιθετικές καταβολές, εκπαιδευμένο να ανταποκρίνεται σε διαφορετικές τακτικές απαιτήσεις και μαθημένο να παίζει σε υψηλές εντάσεις.

Ο 23χρονος Γάλλος μέσος ξεχώρισε μέσα από τη μεγάλη λίστα του τμήματος σκάουτινγκ του «Δικεφάλου», εγκρίθηκε από τον Αλέσιο Λίσι σε συνεργασία με τον Λέο Μάτος και τον Αντρέ Βιεϊρίνια, και έρχεται στη Θεσσαλονίκη έχοντας ήδη τρεις γεμάτες χρονιές στο γαλλικό πρωτάθλημα.

Ο Τομ Λουσέ γεννήθηκε το 2003 στο Μανόσκ της Νότιας Γαλλίας και έφτασε στις ακαδημίες της Νις το 2019. Υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιό του το καλοκαίρι του 2021, όμως η πορεία του προς την πρώτη ομάδα δεν είχε τη μορφή της απότομης εκτόξευσης.

Κέρδισε σταδιακά κάθε βήμα, μέχρι τη σεζόν 2023-24, όταν οι πρώτες συμμετοχές και τα πρώτα γκολ τον έβαλαν οριστικά στο προσκήνιο. Οι φίλοι της ομάδας από τον γαλλικό νότο τον ανέδειξαν καλύτερο νέο ποδοσφαιριστή της χρονιάς, ενώ ακολούθησαν δύο ακόμη πιο γεμάτες περίοδοι, με 31 και 42 εμφανίσεις αντίστοιχα.

Η βασική θέση του είναι στον άξονα ως «οκτάρι», αλλά αυτή είναι μόνο η αφετηρία. Στη Νις χρησιμοποιήθηκε ως αμυντικός χαφ, box-to-box μέσος, πλάγιος επιθετικός, δεξιός μπακ και φουλ μπακ, χωρίς να δείξει ότι δυσκολεύεται κάθε φορά που άλλαζε πλευρά ή αποστολή μέσα στο γήπεδο.

Αυτή η πολυχρηστικότητα έχει τις ρίζες της στα πρώτα χρόνια της διαδρομής του. Προτού μετακομίσει στη Νίκαια αγωνιζόταν ως αριστερός εξτρέμ και «δεκάρι», κοντά στην αντίπαλη περιοχή. Με τον καιρό οπισθοχώρησε στο γήπεδο, χωρίς όμως να χάσει τον τρόπο σκέψης του επιθετικού.

Ο ίδιος εξακολουθεί να θεωρεί τον εαυτό του επιθετικογενή ποδοσφαιριστή, ακόμη κι όταν αγωνίζεται ως χαφ ή μπακ. Δεν αντιμετωπίζει τη θέση ως περιορισμό, αλλά προσπαθεί να είναι έτοιμος για την τελική πάσα ή το τελείωμα της φάσης, ακόμη κι όταν οι πιθανότητες να φτάσει η μπάλα σε εκείνον είναι μικρές.

Αυτό φάνηκε χαρακτηριστικά απέναντι στην Οσέρ, όταν -προσέξτε τα νούμερα του- είχε:

Δύο ασίστ,

12 πάσες στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου

4 σέντρες

4 αμυντικές απομακρύνσεις.

Μια στατιστική αποτύπωση ολόκληρου του παιχνιδιού του: συμμετοχή μπροστά, συνέπεια πίσω και συνεχείς διαδρομές ανάμεσα στις δύο περιοχές.

Σε σχετικό αφιέρωμα της Νις, περιγράφεται ως ποδοσφαιριστής που ανεβαίνει και επιστρέφει ασταμάτητα, χωρίς να σπαταλά χρόνο κοιτάζοντας πίσω.

Το πρώτο επαγγελματικό βήμα έγινε στις 27 Οκτωβρίου 2023, στη νίκη επί της Κλερμόν, και το πρώτο γκολ ήρθε στην τρίτη εμφάνισή του, απέναντι στη Χάβρη. Ο Λουσέ δεν ξεχνά εκείνα τα λεπτά, αλλά ούτε μένει σε αυτά.

«Δεν ωρίμασα νωρίς. Προχωρώ σταδιακά, με τον δικό μου ρυθμό», είχε πει, περιγράφοντας ίσως με τον πιο καθαρό τρόπο την πορεία του. Κάθε σεζόν πρόσθετε κάτι και κέρδιζε περισσότερο χώρο στην ομάδα, μέχρι να μετατραπεί από παιδί της ακαδημίας σε παίκτη με ουσιαστικό ρόλο στα αποδυτήρια της Νις.

Και στον ΠΑΟΚ θα κληθεί να συνεχίσει αυτό που έκανε από το 2019 στη Νις: να κερδίσει τον επόμενο ρόλο του μέσα στο γήπεδο, όποιος κι αν είναι αυτός.