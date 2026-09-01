Ο Βραζιλιάνος έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι με την Κράσνονταρ και έρχεται στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει στον ΠΑΟΚ

Την τελευταία του φετινή εμφάνιση με τη φανέλα της Κράσνονταρ πραγματοποίησε ο Ντιέγκο Κόστα, ο οποίος πλέον ετοιμάζει βαλίτσες για τη Θεσσαλονίκη.

Ο 27χρονος στόπερ αγωνίστηκε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα κυπέλλου με τη Φάκελ Βορονέζ, ο οποίος κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι. Παρά λίγο, μάλιστα, να γίνει μοιραίος, καθώς ήταν ο μοναδικός παίκτης της Κράσνονταρ που αστόχησε από την άσπρη βούλα. Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Δικεφάλου, Μαγκομέντ Οζντόεφ, ευστόχησε στο τελευταίο πέναλτι —έχοντας σκοράρει και στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού που έληξε 1-1— χαρίζοντας την πρόκριση στην ομάδα του.

Το σημαντικό για τον ΠΑΟΚ, που επιθυμούσε την άφιξη του Βραζιλιάνου αμυντικού στη Θεσσαλονίκη από την περασμένη Κυριακή, είναι ότι με τη σημερινή του συμμετοχή εκπληρώθηκε και ο τελευταίος όρος που είχε θέσει η ρωσική ομάδα για την ολοκλήρωση του δανεισμού του.

Έτσι, ο Κόστα είναι πλέον ελεύθερος να ταξιδέψει στην Ελλάδα, να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του, το οποίο θα τον κρατήσει στην Τούμπα τουλάχιστον μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν. Στη συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων προβλέπεται και οψιόν αγοράς των δικαιωμάτων του, ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή ήταν μόλις η δεύτερη φορά που ο Βραζιλιάνος σέντερ μπακ αγωνίστηκε ως βασικός τη φετινή σεζόν με τους πρωταθλητές Ρωσίας.

Η ακριβής ημέρα άφιξής του στη Θεσσαλονίκη δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Από τον ΠΑΟΚ εκτιμούν ότι ο παίκτης θα βρίσκεται στην Ελλάδα κατά πάσα πιθανότητα την Πέμπτη. Προτού, πάντως, επιβιβαστεί στο αεροπλάνο, θα πρέπει να επιστρέψει με την υπόλοιπη αποστολή στο Κράσνονταρ, διανύοντας μια απόσταση 850 χιλιομέτρων με το τρένο, σε ένα ταξίδι διάρκειας 12 ωρών.