Ο Ατρόμητος στηρίζεται στο ελληνικό στοιχείο κι αυτό φαίνεται από τους παίκτες που έχει χρησιμοποιήσει ο Ντούσαν Κέρκεζ σε δύο φιλικά.

Ο Ατρόμητος είναι από τις ομάδες που επιδιώκουν και το κάνουν πράξη να στηρίζονται στο ελληνικό στοιχείο.

Στη διάρκεια της προετοιμασίας στην Πολωνία η ομάδα του Περιστερίου έχει δώσει δύο φιλικά με Μαρκό και Άρη Λεμεσού και ο τεχνικός Ντούσαν Κέρκεζ έχει χρησιμοποιήσει 19 Έλληνες ποδοσφαιριστές.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Ατρόμητος:

«Ο Ατρόμητος δίνει το τρίτο του φιλικό απέναντι στην Ανόρθωση και ο Ντούσαν Κέρκεζ θα έχει την ευκαιρία να βγάλει ξανά χρήσιμα συμπεράσματα. Τρία γκολ έχει πετύχει η ομάδα μας, τα δύο είναι… ελληνικά, ενώ ως στιγμής έχουν παίξει κόντρα σε Μαρκό και Άρη Λεμεσού, 19 Έλληνες.

Το Κιέλτσε θυμίζει… Περιστέρι και η ώρα πλησιάζει!

Λίγες ώρες απομένουν από την έναρξη του τρίτου φιλικού της ομάδας μας και δεύτερου στην Πολωνία, με τον Ατρόμητο να συναντά την Ανόρθωση, παρουσία του Προέδρου μας, Γιώργου Σπανού, και του Αντιπροέδρου μας, Βασίλη Καρακατσάνη.

Ο Ντούσαν Κέρκεζ θα έχει για ακόμη μία φορά την ευκαιρία να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα, όπως ακριβώς συνέβη και απέναντι σε Μαρκό και Άρη Λεμεσού.

Το πρώτο «τεστ» ολοκληρώθηκε στο 2-2, ενώ στο δεύτερο, που ήταν το πρώτο που έλαβε χώρα εκτός συνόρων, ο Ατρόμητος επικράτησε με 1-0.

Ως στιγμής, δύο από τους τρεις σκόρερ μας είναι Έλληνες. Έχει βρει γκολ ο Τσιλούλης στο πρώτο παιχνίδι και ο Τσιγγάρας στο δεύτερο, με τον Χότζα να συμπληρώνει την τριάδα.

Δεν είναι κάτι, φυσικά, που θα έπρεπε να μας κάνει εντύπωση. Γιατί το λέμε αυτό; Διότι στα δύο πρώτα 90άλεπτα του Ατρομήτου, έχουν αγωνιστεί συνολικά 19 Έλληνες ποδοσφαιριστές!

Αυτοί που έχουν παίξει σε αμφότερες αναμετρήσεις είναι 16 και είναι οι εξής:

Λευτέρης Χουτεσιώτης

Κωνσταντίνος Μπάτος

Δημήτρης Σταυρόπουλος

Γιώργος Παπαδόπουλος

Τάσος Κώτσης

Σταύρος Πνευμονίδης

Σωτήρης Τσιλούλης

Βασίλης Αθανασίου

Ματθαίος Μουντές

Δημήτρης Τσακμάκης

Γεράσιμος Μήτογλου

Θανάσης Καραμάνης

Χάρης Τσιγγάρας

Γιώργος Τζοβάρας

Σπύρος Αμπαρτζίδης

Παναγιώτης Τσαντίλας

Υπάρχουν, όμως, τρεις ακόμη ποδοσφαιριστές μας που έπαιξαν απέναντι στη Μαρκό και που αναμένεται να ξαναδούμε (δύο από τους τρεις), στις τρεις εναπομείναντες, φιλικές αναμετρήσεις, μέχρι και το ματς του Κυπέλλου Ελλάδος κόντρα στον Πύργο.

Ο λόγος για τους Αργύρη Μαρνέζο και Πέτρο Τσαγδή, που ανεβάζουν το σύνολο των Ελλήνων στους 18 και έχουν καταστήσει το Κιέλτσε… Περιστέρι, ενώ υπάρχει και ο Λεονάρντο Κοπανίδης που συνεχίζει την καριέρα του ως δανεικός στη Μαρκό».