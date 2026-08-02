Υπάρχει συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο ο Κωνσταντής Τζολάκης δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί από τη Χαλ.

Η μεταγραφή του Κωνσταντή Τζολάκη στη Χαλ είναι «τελειωμένη» υπόθεση εδώ και ημέρες, αφού ο Έλληνας -πρώην πλέον- πορτιέρε του Ολυμπιακού έχει ήδη περάσει τα απαραίτητα ιατρικά τεστ.

Το όλο deal πρόκεται να φτάσει, ίσως και να ξεπεράσει συνολικά τα 20 εκατ. ευρώ μεταξύ όλων των εμπλεκομένων πλευρών, ενώ ο Χανιώτης κίπερ θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών με την ομάδα της Premier League.

Ωστόσο, η ανακοίνωση καθυστερεί, όμως υπάρχει συγκεκριμένος λόγος. Αυτός είναι η έκδοση βίζας για τον 23χρονο τερματοφύλακα, μια διαδικασία που δεν έχει ολοκληρωθεί. Όταν αυτό συμβεί, τότε θα έχουμε και την επισημοποίηση της μετακίνησης.

Σημειώνεται πως στη Χαλ δεν... ανησυχούν, αφού παρόμοια κατάσταση αντιμετωπίζουν και στην περίπτωση της απόκτησης του Νομελ Μεντί.