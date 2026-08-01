Η ΑΕΚ την Κυριακή ολοκληρώνει την προετοιμασία της στην Ολλανδία με φιλικό απέναντι στη Σιντ Τρούιντεν και επιστρέφει στη βάση της. Αποστολή στο Άπελντορν: Δημήτρης Βέργος

Το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ΑΕΚ στην Ολλανδία φτάνει στο τέλος του. Η Ένωση ολοκληρώνει την Κυριακή (2/8) την παρουσία της στο Άπελντορν, στο οποίο παρέμεινε σε δύο φάσεις από τις 6 Ιουλίου και επιστρέφει στην Αθήνα για να μπει πλέον στην τελική ευθεία ενόψει της έναρξης των επίσημων υποχρεώσεών της τον Αύγουστο. Αρχής γενομένης με τον τελικό του Σούπερ Καπ στις 12 Αυγούστου με τον ΟΦΗ και έπειτα με τα play offs του Champions League, αλλά και την έναρξη του πρωταθλήματος.

Οι κιτρινόμαυροι το απόγευμα του Σαββάτου πραγματοποίησαν την τελευταία τους προπόνηση στο προπονητικό κέντρου του Άπελντορν και το πρωί της Κυριακής η αποστολή της ΑΕΚ θα αναχωρήσει για να δώσει το μεσημέρι στις 15:00 (Cosmote Sport 1) το τελευταίο της φιλικό τεστ κεκλεισμένων των θυρών με αντίπαλο τη βελγική Σιντ Τρούιντεν. Αμέσως μετά θα κατευθυνθεί για το Άμστερνταμ προκειμένου να επιστρέψει το βράδυ με πτήση τσάρτερ για την Αθήνα, όπου θα ακολουθήσει ένα τριήμερο ρεπό πριν ξεκινήσουν και πάλι οι προπονήσεις στα Σπάτα.

Εν μέσω των μεταγραφικών εξελίξεων με την ΑΕΚ να προχωράει για να κλείσει τον Μίλαν Βιτάλις της ΕΤΟ Γκιόρ για τη μεσαία γραμμή και ενώ το θέμα του Φίλιπ Κόστιτς για το αριστερό άκρο της άμυνας παραμένει ανοικτό, ο Μάρκο Νίκολιτς θα τεστάρει την ομάδα του στο έκτο φιλικό επί ολλανδικού εδάφους, με τον Σέρβο τεχνικό να θέλει να δει ακόμα υψηλότερα επίπεδα ετοιμότητας.

Αυτό που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι η ενδεκάδα που θα παρατάξει ο Νίκολιτς. Στο προηγούμενο φιλικό με τη Σάμσουνσπορ άλλαξε και τους 11 που είχαν ξεκινήσει με την Τσβόλε, παρατάσσοντας ένα σχήμα με τις «αναπληρωματικές» του λύσεις. Στο αυριανό φιλικό με τη Σιντ Τρούιντεν η λογική λέει πως την πλειοψηφία των επιλογών του θα αποτελούν αυτοί που ξεκίνησαν με την Τσβόλε, δηλαδή οι πιο «βασικές» λύσεις, ενώ θέση διεκδικεί και ο Μάγερ, ο οποίος είχε αγωνιστεί ως αλλαγή με την τουρκική ομάδα.

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