Ο Βόλος έδειξε καλά στοιχεία σ' ένα ακόμα φιλικό, αλλά ηττήθηκε 3-2 από τη Χέρενφεν.

Ο Βόλος έδωσε το τρίτο του φιλικό στην Ολλανδία μετά την ισοπαλία 0-0 με τη Γκρόνινγκεν και τη νίκη 2-1 επί της Καμπούρ, με αντίπαλο τη Χέρενφεν από την οποία ηττήθηκε 3-2.

Ο Βόλος στο 17' βρέθηκε πίσω στο σκορ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Βέντε, στο οποίο υπέπεσε ο Κάτσικας κι αφού στο 14' έχασε σημαντική ευκαιρία ν' ανοίξει το σκορ ο Φουρτάδο, αλλά το σουτ που επιχείρησε απέκρουσε ο Κλαβέρμπορ.

Στο 34' σε σέντρα του Λίντεϊ, ο Μασίν επιχείρησε το τελείωμα, η μπάλα κόντραρε στον Κάτσικα και κατέληξε στα δίχτυα με τους Ολλανδούς να το χρεώνουν αυτογκόλ.

Στο 64' ο Ουρτάδο μείωσε σε 2-1 για τον Βόλο, σε ασίστ του Λάμπρου, αλλά στο 71' ο Βέντε με το δεύτερο προσωπικό του γκολ έγραψε το 3-1. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε με μακρινό σουτ στο 86' ο Τσοκάνης.

Για τη Χέρενφεν ο Έλληνας αριστερός μπακ Βασίλης Ζαγαρίτης ήταν βασικός κι αντικαταστάθηκε στο 86'.

Η σύνθεση του Βόλου: Σιαμπάνης (46ο Κοσέλεφ), Κάτσικας (77ο Φάμπιο), Ες Σαουμπί, Κάργας (46ο Τσοκάνης), Λυκουρίνος (66ο Χαραλαμπόγλου), Κόμπα (87ο Παπαστεργίου), Γρόσδης (66ο Γκάμπριελ), Φουρτάδο (46ο Μύγας), Γκονζάλες (46ο Λάμπρου), Τζόκα (66ο Κύρκος), Ουρτάδο (77ο Γκαραβέλας).

