Φωτιά Πόρτο Γερμενό: Μέλη της θύρας 13 ενίσχυσαν πυροσβέστες και πυρόπληκτους
Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού βρέθηκαν κοντά σε όσους δίνουν μάχη με τις φωτιές στην Αττική και τη Βοιωτία, τους πυροσβέστες που παλεύουν σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, αλλά και στους πυρόπληκτους.
Μέλη της θύρας 13 ανέλαβαν δράση και συγκέντρωσαν νερά, τρόφιμα κι ό,τι άλλο έχουν ανάγκη άμεσα οι πυροσβέστες και οι πυρόπληκτοι και τα παρέδωσαν στο Πόρτο Γερμενό.
Είχαν, μάλιστα κι ένα πανό στο οποίο αναφερόταν «ο λαός σώζει τον λαό Θύρα 13».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.