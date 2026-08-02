Φωτιά Πόρτο Γερμενό: Μέλη της θύρας 13 ενίσχυσαν πυροσβέστες και πυρόπληκτους

Φωτιά Πόρτο Γερμενό: Μέλη της θύρας 13 ενίσχυσαν πυροσβέστες και πυρόπληκτους

Newsroom
Φωτιά Πόρτο Γερμενό: Μέλη της θύρας 13 ενίσχυσαν πυροσβέστες και πυρόπληκτους

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Οι φίλοι του Παναθηναϊκού στάθηκαν κοντά στους πυροσβέστες, αλλά και σε ανθρώπους που επλήγησαν από τη μανία της φωτιάς.

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού βρέθηκαν κοντά σε όσους δίνουν μάχη με τις φωτιές στην Αττική και τη Βοιωτία, τους πυροσβέστες που παλεύουν σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, αλλά και στους πυρόπληκτους.

Μέλη της θύρας 13 ανέλαβαν δράση και συγκέντρωσαν νερά, τρόφιμα κι ό,τι άλλο έχουν ανάγκη άμεσα οι πυροσβέστες και οι πυρόπληκτοι και τα παρέδωσαν στο Πόρτο Γερμενό.

Είχαν, μάλιστα κι ένα πανό στο οποίο αναφερόταν «ο λαός σώζει τον λαό Θύρα 13».

Παναθηναϊκός θ13

 

     

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