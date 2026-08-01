Η Κηφισιά με ανάρτηση στα Social Media εξέφρασε τη στήριξη της στον πρώην ποδοσφαιριστή της, Παύλο Παντελίδη, για τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ο Παύλος Παντελίδης στάθηκε τρομερά άτυχος σε προπονητικό φιλικό του Παναθηναϊκού με την Athens Kallithea και σε ανύποπτη φάση υπέστη κάταγμα κνήμης - περόνης, με τον σοβαρό τραυματισμό του να τον θέτει εκτός για 6-7 μήνες. Φυσικά, στο πλευρά του Έλληνα εξτρέμ είναι και το δεύτερο ποδοσφαιρικό σπίτι του, η Κηφισιά.

Ο 24χρονος ακραίος επιθετικός αναδείχθηκε με τη φανέλα της ομάδας των Βορείων Προαστίων, με την οποία πανηγύρισε την άνοδο από τη Super League 2, «χρυσό» σκόρερ τον ίδιο στον «τελικό» με την Καλαμάτα στην Παραλία, ενώ με «διαβατήριο» τις φανταστικές του εμφανίσεις στη Super League πήρε τη μεγάλη μεταγραφή στον Παναθηναϊκό.

«Παύλο, είμαστε σίγουροι πως θα επιστρέψεις ακόμη πιο δυνατός. Είμαστε δίπλα σου!», αναφέρε η σχετική ανάρτηση της Κηφισιάς.