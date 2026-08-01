Ορτέγκα - Ολυμπιακός: Μεγάλη η διαφορά με τη Ρίβερ λένε οι Αργεντίνοι

Ορτέγκα - Ολυμπιακός: Μεγάλη η διαφορά με τη Ρίβερ λένε οι Αργεντίνοι

Επιμέλεια:  Δημήτρης Τομαράς
Ορτέγκα - Ολυμπιακός: Μεγάλη η διαφορά με τη Ρίβερ λένε οι Αργεντίνοι

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Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Αργεντινή υπάρχει ακόμη μεγάλη διαφορά μεταξύ Ρίβερ και Ολυμπιακού για Ορτέγκα.

Ο δημοσιογράφος Σεμπάστιαν Σρουρ μίλησε στο «Radio Splendid» μεταφέροντας τις τελευταίες εξελίξεις από το ρεπορτάζ της Ρίβερ Πλέιτ κι έκανε ξεχωριστή αναφορά στο θέμα του Φρανσίσκο Ορτέγκα και τις συζητήσεις με τον Ολυμπιακό.

Ο Αργεντινός ρεπόρτερ εξήγησε πως η διαφορά δεν είναι όσο μικρή αναφερόταν στα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών που έλεγαν για ένα ποσό ανάμεσα στις 800 χιλ. - 1 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις δικές του πληροφορίες, οι Αργεντίνοι έχουν φτάσει να προσφέρουν 3 εκατ. ευρώ (3,5 εκατ. δολάρια) ενώ οι απαιτήσεις των «ερυθρολεύκων» βρίσκονται στα 5,2 εκατ. ευρώ (6 εκατ. δολάρια). Άρα υπάρχει μια διαφορά της τάξης των 2,2 εκατ. ευρώ (2,5 εκατ. δολαρίων), που σημαίνει ότι υπάρχει δρόμος στις συζητήσεις.

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Διαφορετικά δεδομένα βάζει στο τραπέζι η εφημερίδα «Ole» που ανέφερε πως οι Πειραιώτες έριξαν τις απαιτήσεις τους από τα 7 στα 6 εκατ. ευρώ, όμως η Ρίβερ δεν προτίθεται να ξεπεράσει τα 5 εκατ. ευρώ.

 

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@Photo credits: INTIME, ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
     

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