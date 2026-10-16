Γιάννης Γκούμας στο Gazzetta Magazino: «Eίχα πρόταση από την Παρί Σεν Ζερμέν»

Ο Γιάννης Γκούμας βρέθηκε καλεσμένος στο Gazzetta Magazino Post Game και αποκάλυψε την πρόταση που είχε δεθχεί από την Παρί Σεν Ζερμέν το μακρινό 2002.

Καλεσμένος στη χθεσινή εκπομπή του Gazzetta Magazino Post Game με παρουσιαστές τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τον Αντώνη Νικοπολίδη ήταν ο επί χρόνια αμυντικός του Παναθηναϊκου, Γιάννης Γκούμας.

Ο πρώην οπισθοφύλακας του τριφυλλιού και μέλος της χρυσής γενιάς παικτών που κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Κύπελλο το 2004 αποκάλυψε μία άγνωστη ιστορία από τον καιρό που ήταν ακόμη παίκτης.

Συγκεκριμένα, μίλησε για το παρελθόν και για μία πρόταση που είχε δεχθεί από την Παρί Σεν Ζερμέν το μακρινό πλέον 2002. Την πρόταση αυτή την έκανε ο Γάλλος μάνατζερ που είχε τότε ο Νίκος Λυμπερόπουλος, ωστόσο ο Γκούμας αρνήθηκε, κάτι που 24 χρόνια μετά φαίνεται να μετανιώνει, καθώς έχασε την ευκαιρία να παίξει για μία μεγάλη ομάδα σε ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης.