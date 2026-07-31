Ο Τζέιμς Πένραϊς ξεπέρασε το χτυπηματάκι στον έσω πλάγιο και προπονήθηκε κανονικά, όπως και ο Ζίνι που δεν είχε κάτι ανησυχητικό. Αποστολή στο Άπελντορν: Δημήτρης Βέργος

Με πρόβλημα στον έσω πλάγιο είχε αποχωρήσει από το φιλικό με τη Σάμσουνσπορ ο Τζέιμς Πένραϊς, ωστόσο όπως αποδείχθηκε ο Σκωτσέζος αριστερός μπακ της ΑΕΚ δεν είχε κάτι το ανησυχητικό.

Ο Πένραϊς εμφανίστηκε στο γήπεδο στην προπόνηση της Παρασκευής και πήρε κανονικά μέρος. Το ίδιο συνέβη και με τον Ζίνι, για τον οποίο είχαμε τονίσει μετά το φιλικό της Τετάρτης ότι δεν είχε κάτι ιδιαίτερο παρά το γεγονός ότι και αυτός είχε γίνει αναγκαστική αλλαγή.

Αντίθετα αυτός που απουσίαζε ξανά ήταν ο Χρήστος Αλεξίου, ο οποίος συνεχίζει το ειδικό πρόγραμμα που ακολουθεί.