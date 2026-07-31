Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε και με τη... βούλα την απόκτηση του Κινγκς Κάνγκουα από την Χάποελ Μπερ Σεβά.

Ο Κινγκς Κάνγκουα είναι με κάθε επισημότητα πλέον ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Ο 27χρονος μέσος από τη Ζάμπια ολοκλήρωσε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και ανακοινώθηκε από το «τριφύλλι».

Αυτό θα έχει διάρκεια τεσσάρων ετών και θα αποφέρει στον ίδιο 1 εκατ. ευρώ ετησίως. Οι «πράσινοι» πλήρωσαν ένα ποσό που κυμαίνεται στα 4 εκατ. ευρώ προκειμένου να αποσπάσουν το «ναι» της Χάποελ Μπερ Σεβά ενώ του επέτρεψε να αγωνιστεί και στα δύο σημαντικά παιχνίδια των Ισραηλινών με την Βίκινγκουρ.

Μάλιστα, εκείνος έκανε καλές εμφανίσεις σκοράροντας στο πρώτο και δίνοντας ασίστ στο δεύτερο, βοηθώντας έτσι την ομάδα του να φτάσει στην πρόκριση, δίνοντάς έτσι ένα αποχαιρετιστήριο δώρο.

Υπενθυμίζουμε πως ο Κάνγκουα δεν έχει δικαίωμα να αγωνιστεί με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στα προκριματικά, ακόμη κι αν είναι διαφορετικής διοργάνωσης. Θα είναι έτσι διαθέσιμος για το «τριφύλλι», αν φτάσει στο League Stage του Conference League.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Κινγκς Κάνγκουα. Ο 27χρονος χαφ από τη Ζάμπια ήρθε στο Τριφύλλι με μεταγραφή από την ισραηλινή Χάποελ Μπερ Σεβά και υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών.

Ο Κινγκς Κάνγκουα γεννήθηκε στις 6 Απριλίου 1999 στην Κασάμα της Ζάμπιας. Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα έγιναν στην πατρίδα του με τη Happy Hearts, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Buildcon, έχοντας προηγουμένως περάσει για ένα διάστημα και από τη Χάποελ Μπερ Σεβά. Το 2019, σε ηλικία 20 ετών, μετακόμισε στην Ευρώπη για λογαριασμό της ρωσικής Άρσεναλ Τούλα, όπου παρέμεινε για τρία χρόνια και απέκτησε τις πρώτες σημαντικές διεθνείς παραστάσεις.

Το καλοκαίρι του 2022 αποκτήθηκε από τον Ερυθρό Αστέρα. Με την ομάδα του Βελιγραδίου κατέκτησε το πρωτάθλημα και το Κύπελλο Σερβίας τη σεζόν 2022-23, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πορεία προς το νταμπλ με 37 συμμετοχές και 11 γκολ.

Τον Φεβρουάριο του 2024 παραχωρήθηκε με δανεισμό στη βελγική Κόρτραϊκ και το καλοκαίρι του ίδιου έτους επέστρεψε στη Χάποελ Μπερ Σεβά με μεταγραφή. Την πρώτη του σεζόν κατέκτησε το Κύπελλο Ισραήλ και τη δεύτερη το πρωτάθλημα, έχοντας κομβικό ρόλο. Συνολικά κατά τη διετία που παρέμεινε στην ομάδα, πραγματοποίησε 84 συμμετοχές, σκόραρε 29 γκολ και μοίρασε 20 ασίστ.

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων είναι διεθνής με τη Ζάμπια από το 2019, μετρώντας 43 συμμετοχές και επτά γκολ.

Καλωσορίζουμε τον Κινγκς στην οικογένεια του Παναθηναϊκού».