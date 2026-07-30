Μάγερ: «Ο μεγαλύτερος λόγος που ήρθα στην ΑΕΚ είναι ο Νίκολιτς»

Ο Λόβρο Μάγερ μίλησε μετά το φιλικό της ΑΕΚ με τη Σάμσουνσπορ για τον ρόλο που έπαιξε ο Νίκολιτς στη μεταγραφή, για τον στόχο της συμμετοχής στο Champions League και για τη δυνατότητα να προσφέρει σε διάφορες θέσεις. Αποστολή στην Ολλανδία: Δημήτρης Βέργος

Το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα της ΑΕΚ πραγματοποίησε στο χθεσινό φιλικό με τη Σάμσουνσπορ ο Λόβρο Μάγερ. Ο 28χρονος Κροάτης χαφ είναι μόλις δύο μέρες στο Άπελντορν, έχοντας ενσωματωθεί στην προετοιμασία αμέσως μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του και μιλώντας μετά το φιλικό με την τουρκική ομάδα τόνισε ότι αισθάνεται λες και είναι καιρό με την αποστολή και σίγουρος ότι πήρε τη σωστή απόφαση.

Ο Μάγερ παραδέχθηκε πως έχει την ικανότητα να αγωνιστεί σε διάφορες θέσεις, υπογράμμισε ότι ο μεγαλύτερος λόγος που ήρθε στην ΑΕΚ είναι η παρουσία του Μάρκο Νίκολιτς και το γεγονός ότι τον έπεισε για να κάνει αυτή την επιλογή και πρόσθεσε ότι βασικός στόχος είναι η είσοδος στη League Phase του Champions League.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάγερ μετά το φιλικό με τη Σάμσουνσπορ:

Όταν σε είδε ο Νίκολιτς, χαμογέλασε όπως δεν είχε χαμογελάσει ίσως ακόμα και όταν πήρε το πρωτάθλημα. Πως νιώθεις γι' αυτό; «(Γέλια). Είναι αλήθεια, το είδα και εγώ αυτό το χαμόγελο. Χάρηκα και εγώ, όχι μόνο που είδα τον κόουτς, είδα και κάποιους ποδοσφαιριστές όπως ο Βίντα, ο Γιόβιτς, ο Γκατσίνοβιτς με τους οποίους είναι φυσιολογικό με αυτούς να είναι πιο εύκολη η επικοινωνία λόγω της γλώσσας αλλά πραγματικά αισθάνομαι ότι είμαι κάποιους... μήνες εδώ, οπότε αισθάνομαι και σίγουρος ότι πήρα μια σωστή απόφαση να έρθω στην ΑΕΚ».

Οι άνθρωποι της ΑΕΚ λένε ότι μπορείς να παίξεις σε πολλές θέσεις του κέντρου. Που νιώθεις πιο άνετα μέσα στο γήπεδο; «Ναι. Είναι αλήθεια ότι μπορώ να παίξω σε διάφορες θέσεις. Μπορώ να παίξω σαν εξτρέμ και να συγκλίνω προς τα μέσα, μπορώ να παίξω στο 6 και στο 8 ώστε να βοηθάω στην κυκλοφορία της μπάλας στο χώρο του κέντρου αλλά θα δούμε. Ό,τι αποφασίσει ο προπονητής, είμαι διαθέσιμος».

Ποιο ήταν το καθοριστικό στοιχείο αυτό που έπαιξε ρόλο να πάρεις την απόφαση του να έρθεις και πόσο ρόλο έπαιξαν ο Βίντα με τον Γιόβιτς; «Σίγουρα η παρουσία αυτών των παικτών με βοήθησε να πάρω αυτήν την απόφαση αλλά δεν είναι ο βασικός λόγος. Ο βασικός λόγος είναι ότι η ΑΕΚ, είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Είναι μια ομάδα που πέρυσι κατέκτησε το Πρωτάθλημα και ο μεγαλύτερος λόγος μπορώ να πω, είναι ο προπονητής ο οποίος με έπεισε για το πώς με βλέπει μέσα στην ομάδα. Έχω δει το πως δουλεύει, πόσο φιλόδοξος είναι και αυτός είναι και ο κύριος λόγος που ήρθα».

Είχες μια δύσκολη χρονιά πέρυσι λόγω του υποβιβασμού της Βόλφσμπουργκ, φέτος στην ΑΕΚ. Το Champions League έπαιξε ρόλο για να πάρεις την απόφαση σου; «Φυσικά είναι πολύ σημαντικός παράγοντας να συμμετέχουμε στη League Phase του Champions League, γι' αυτό βρίσκομαι εδώ για να βοηθήσω την ομάδα να τα καταφέρει. Αλλά, και να μην τα καταφέρουμε, το να συμμετάσχουμε στο Europa League είναι κάτι πολύ μεγάλο. Ο βασικός μας στόχος πάντως, είναι το Champions League».

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