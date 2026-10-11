Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Ο Ορτέγκα απέκρουσε το σουτ του Σαλάχ-Εντίν
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Σαλάχ-Εντίν άγγιξε με ωραίο σουτ το 1-1, αλλά τον σταμάτησε ο Ορτέγκα.
Ο Σαλάχ-Εντίν στο 64' πλησίασε στην ισοφάριση.
Ο Μαροκινός αριστερός μπακ του Παναθηναϊκού έπιασε εκτός περιοχής ένα θαυμάσιο αριστερό σουτ, σημαδεύοντας τη δεξιά γωνία του Ορτέγκα, αλλά ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού κινήθηκε άμεσα στην πορεία της μπάλας κι απέκρουσε με το δεξί χέρι.
Δείτε τη φάση
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.