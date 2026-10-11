Ο Σαλάχ-Εντίν άγγιξε με ωραίο σουτ το 1-1, αλλά τον σταμάτησε ο Ορτέγκα.

Ο Σαλάχ-Εντίν στο 64' πλησίασε στην ισοφάριση.

Ο Μαροκινός αριστερός μπακ του Παναθηναϊκού έπιασε εκτός περιοχής ένα θαυμάσιο αριστερό σουτ, σημαδεύοντας τη δεξιά γωνία του Ορτέγκα, αλλά ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού κινήθηκε άμεσα στην πορεία της μπάλας κι απέκρουσε με το δεξί χέρι.

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