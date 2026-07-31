Ο Κ. Νικολακόπουλος καταγράφει στο blog του στο gazzetta τα δεδομένα από το φάκελο αριστερού μπακ στον Ολυμπιακό.

Σε μίνι σίριαλ εξελίσσεται και η μεταγραφή του Σαλάχ Εντίν από τη Ρόμα στον Ολυμπιακό. Την ίδια στιγμή βλέπει το φως της δημοσιότητας κι άλλο όνομα αριστερού μπακ για τον Ολυμπιακό, του Τικνιζιάν από τον Ερυθρό Αστέρα!

Ας τα πάρουμε με τη σειρά τα πράγματα στο φάκελο αριστερού μπακ:

Συνεχόμενα ρεπορτάζ από το Μαρόκο, πατρίδα του Σαλάχ Εντίν, όπου βρίσκεται αυτές τις ημέρες ο διεθνής αριστεροπόδαρος αμυντικός, αναφέρουν από χθες ότι ο παίκτης διστάζει να αποδεχθεί την πρόταση του Ολυμπιακού. Χαρακτηριστικά η lematin γράφει ότι ο 23χρονος Μαροκινός, «προτιμά να επιστρέψει στην Ολλανδία, όπου πιστεύει ότι θα ήταν η καταλληλότερη επιλογή για να συνεχίσει την καριέρα του, μετά την καλή εμπειρία του στην PSV. Αυτή η προσωπική επιθυμία θέτει τον παίκτη σε ένα περίπλοκο δίλημμα μεταξύ μιας προχωρημένης οικονομικής και αθλητικής προσφοράς από τον Ολυμπιακό και της αναμονής μιας σοβαρής κίνησης από τους ολλανδικούς συλλόγους που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον γι' αυτόν, αλλά δεν έχουν ακόμη φτάσει στο στάδιο της τελικής συμφωνίας με τον ιταλικό σύλλογο».

Κατά την ίδια πηγή, ο Ολυμπιακός θα πληρώσει στη Ρόμα κατ΄ αρχάς ένα εκ. Ευρώ και στη συνέχεια άλλα 7 εκ. Ευρώ ανάλογα με τους στόχους που θα έχουν επιτευχθεί και θα περιλαμβάνονται στη συμφωνία των δύο συλλόγων, με συμβόλαιο τετραετές, έως το 2030, για τον Σαλάχ Εντίν. Μία άλλη πηγή από το Μαρόκο,, η hespress, γράφει ότι, «ο Σαλάχ Εντίν δεν είναι προς το παρόν ενθουσιασμένος με την προοπτική να παίξει στο ελληνικό πρωτάθλημα, παρά το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τις υπηρεσίες του, προτιμώντας να περιμένει άλλες προσφορές κατά τη διάρκεια της θερινής μεταγραφικής περιόδου».

Στο μεταξύ, άλλη μία εξαιρετική περίπτωση αριστερού μπακ φαίνεται να προκύπτει για τον Ολυμπιακό. Ένα όνομα που είχε ακουστεί και τις αρχές του καλοκαιριού, ο Ναγιάρ Τικνιζιάν του Ερυθρού Αστέρα!

Ο μάνατζερ του, Αλεξάντερ Κλιούεφ, έκανε δηλώσεις στο MatchTv, σύμφωνα με τις οποίες ο διεθνής (31 φορές) με την Αρμενία άσος, «έχει σταθερό ενδιαφέρον τόσο από τη ρωσική Λίγκα, όσο κι από ευρωπαϊκούς συλλόγους». Μετά από αυτές τι δηλώσεις λοιπόν προέκυψαν ρεπορτάζ στην πατρίδα του και στη Ρωσία, σύμφωνα με τα οποία ιταλικές και γαλλικές ομάδες (όπως η Κόμο κι η Λανς), αλλά κι ο Ολυμπιακός παρακολουθούν τον 27χρονο (12.5.1999) παίκτη.

Ο Τικνιζιάν (1μ81) ψηφίστηκε την περασμένη σεζόν στην ιδανική 11άδα του πρωταθλήματος Σερβίας και η χρηματιστηριακή αξία του είναι 7 εκ. Ευρώ. Ο Ερυθρός Αστέρας τον αγόρασε με 1,7 εκ. Ευρώ το καλοκαίρι του 2025 από τη Λοκομοτίβ Μόσχας, η οποία με τη σειρά της τον είχε αποκτήσει αντί 5,5 εκ. Ευρώ από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας το καλοκαίρι του 2021. Το συμβόλαιο του με την ομάδα του Βελιγραδίου τελειώνει το καλοκαίρι του 2028.

Την περασμένη σεζόν έπαιξε με τον Ερυθρό Αστέρα σε 47 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις (πρωτάθλημα, Κύπελλο, Γιουρόπα Λιγκ, προκριματικά Τσάμπιονς Λιγκ), πανηγυρίζοντας το νταμπλ κι έχοντας στο ενεργητικό του ένα γκολ κι εφτά ασίστ. Τη φετινή σεζόν έχει ήδη τέσσερις συμμετοχές στο πρωτάθλημα και τα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ, αλλά ακριβώς αυτό το τελευταίο σημαίνει ότι δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής με άλλη ομάδα στα υπόλοιπα προκριματικά και πλέϊ οφ. Θεωρείται πολύ ισορροπημένος παίκτης, αμυντικά κι επιθετικά. Στη Λοκομοτίβ Μόσχας είχε 122 συμμετοχές με 16 γκολ και 17 ασίστ! Και στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας 43 συμμετοχές, με δύο γκολ και τρεις ασίστ.

Ένα άλλο ενδιαφέρον σημείο της ιστορίας: Ο μάνατζερ του παίκτη, Φάλι Ραμαντάνι, έχει πολύ καλή επαφή προσωπικά με τον Βαγγέλη Μαρινάκη και είναι ατζέντης του Μαφέο. Ο δε πρόεδρος με τον μάνατζερ αυτές τις ημέρες κάνουν μίνι διακοπές στο ίδιο ελληνικό νησί. Εκεί μάλιστα θα βρεθεί αυτές τις ημέρες κι ο ισχυρός άνδρας του Ερυθρού Αστέρα, ο Τέρζιτς, με τον οποίο διατηρεί άριστες σχέσεις ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού.

Κατά τα άλλα, εξακολουθούν διάφορες πηγές να πιστεύουν στην «έκπληξη». Και να θεωρούν ότι όσο ο Ολυμπιακός δεν παίρνει αριστερό μπακ κι όσο ο Γιαννούλης δεν υπογράφει στον ΠΑΟΚ, θα είναι ανοικτή μία μεταγραφή του από την Άουγκσμπουργκ στον Πειραιά.

Άσχετο:

Ο Μεντιλίμπαρ έχει εκτιμήσει την παρουσία του Σιπιόνι σε όλη την προετοιμασία, αλλά και την θέληση του να βοηθήσει την ομάδα ακόμη και μετά τον τραυματισμό του στον ώμο σε εκείνο το φιλικό στην Ολλανδία. Έτσι θέλει να τον έχει στην ευρωπαϊκή λίστα για τα παιχνίδια με τη ΝΕΚ, που πάντως θα γίνει οριστική τη Δευτέρα το βράδυ.

Έως τότε ο Ολυμπιακός θα έχει δικαίωμα να κάνει δύο αλλαγές στη λίστα την οποία κατέθεσε χθες. Με την προσδοκία αφενός μεν κάποιας μεταγραφικής προσθήκης (η, αποχώρησης…), αφετέρου δε με την επιβεβαίωση, μέσα από τις προπονήσεις, της καλύτερης ετοιμότητας των παικτών που έχουν κάποια ερωτηματικά, όπως οι Σιπιόνι, Έσε, Ρέτσος, Σα.

Αυτός που είναι ξεκάθαρα ανέτοιμος είναι ο Ορτέγα. Λογικό διότι ο Γερμανός γκολκίπερ ήταν ελεύθερος, δεν έκανε οπότε προετοιμασία με κάποια ομάδα και στον Ολυμπιακό έχει προλάβει μόλις δύο προπονήσεις.

Η ΝΕΚ, παρεμπιπτόντως, θα έχει στο πλευρό της 1286 οπαδούς της στον αγώνα στο Καραϊσκάκη. Τόσα εισιτήρια πήρε και τα διέθεσε όλα, όπως αναφέρουν τα σχετικά ρεπορτάζ στην Ολλανδία.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Αυτή η εικόνα που είδαμε σε όλα τα τελευταία φιλικά, ισχύει και για την εικόνα του στις προπονήσεις. Αναφέρομαι στον Γιάρεμτσουκ, που με τον τρόπο του δείχνει ότι δεν έχει αλλάξει ούτε στο ελάχιστο την αρχική του θέληση να πάρει μεταγραφή και δη στη Λιόν. Παρότι οι Γάλλοι δεν κάνουν πρόταση για την απόκτηση του, προφανώς για λόγους μεταγραφικής στρατηγικής.

Με την όλη παρουσία του Ουκρανού σέντερ φορ, μοιάζει απίθανο να τον εμπιστευθεί ξανά ο Μεντιλίμπαρ. Να υπενθυμίσω ότι ο Ελ Κααμπί έκοψε την άδεια του λόγω Μουντιάλ και ήρθε νωρίτερα για να κάνει προετοιμασία με τον Ολυμπιακό, ενόψει των αγώνων με τη ΝΕΚ.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 👍