Ορτέγκα και Τεττέη είχαν διαμάχη στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.

Νέα ένταση στο ντέρμπι στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Ορτέγκα στο 45'+3' μπλόκαρε τη μπάλα σε κόρνερ του Ταμπόρδα κι επιχείρησε να δώσει γρήγορα συνέχεια στο ματς. Ο Τεττέη προσπάθησε να τον εμποδίσει και ο γκολκίπερ του Ολυμπιακού τον απώθησε με τη μπάλα, με τον διεθνή φορ να πέφτει στο χορτάρι και τον Ερνάντεθ να τρέχει ξανά για να ηρεμήσει τα πνεύματα.

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