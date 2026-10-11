Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η διαμάχη Ορτέγκα και Τεττέη
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Ορτέγκα και Τεττέη είχαν διαμάχη στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.
Νέα ένταση στο ντέρμπι στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.
Ο Ορτέγκα στο 45'+3' μπλόκαρε τη μπάλα σε κόρνερ του Ταμπόρδα κι επιχείρησε να δώσει γρήγορα συνέχεια στο ματς. Ο Τεττέη προσπάθησε να τον εμποδίσει και ο γκολκίπερ του Ολυμπιακού τον απώθησε με τη μπάλα, με τον διεθνή φορ να πέφτει στο χορτάρι και τον Ερνάντεθ να τρέχει ξανά για να ηρεμήσει τα πνεύματα.
Δείτε τη φάση
@Photo credits: eurokinissi
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