Μπουά: Ο Ηρακλής κλείνει τον Ιταλό εξτρέμ, σύμφωνα με τον Ντι Μάρτζιο
Ο Ηρακλής είναι άκρως δραστήριος στην αγορά για την... ολική αναδόμηση του ρόστερ του και όπως φαίνεται η επόμενη προσθήκη στο ρόστερ του Βάλτερ Ματσάρι θα είναι ο Νταβίντ Μπουά.
Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο: «Ο Ηρακλής, η ελληνική ομάδα με προπονητή τον Βάλτερ Ματσάρι, πλησιάζει στην απόκτηση του Ντέιβιντ Μπουά, γεννημένου το 2001, ο οποίος αποδεσμεύτηκε από την Καραρέζε».
Πρόκειται για δεξιοπόδαρο εξτρέμ, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί και ως μπακ - χαφ, έχοντας καλύψει αυτή τη θέση σε σχηματισμούς με τριάδα στην άμυνα. Ο 24χρονος προέρχεται από την Ακαδημία της Ρόμα και έχει αγωνιστεί επίσης σε Τέραμο, Ρετζίνα, Κοσέντσα, Ρέτζιο Καλάμπρια και Κατάνια.
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Την περασμένη σεζόν με την Καραρέζε μέτρησε 25 παιχνίδια στη Serie B, με δύο γκολ.
L'Iraklis di Walter Mazzarri è in chiusura per Devid Bouahhttps://t.co/1r8R3d5H3G— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 31, 2026
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