Σύμφωνα με τον Τζανλούκα Ντι Μάρτιο ο Ηρακλής είναι έτοιμος να αποκτήσει τον Ιταλό εξτρέμ, Νταβίντ Μπουά.

Ο Ηρακλής είναι άκρως δραστήριος στην αγορά για την... ολική αναδόμηση του ρόστερ του και όπως φαίνεται η επόμενη προσθήκη στο ρόστερ του Βάλτερ Ματσάρι θα είναι ο Νταβίντ Μπουά.

Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο: «Ο Ηρακλής, η ελληνική ομάδα με προπονητή τον Βάλτερ Ματσάρι, πλησιάζει στην απόκτηση του Ντέιβιντ Μπουά, γεννημένου το 2001, ο οποίος αποδεσμεύτηκε από την Καραρέζε».

Πρόκειται για δεξιοπόδαρο εξτρέμ, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί και ως μπακ - χαφ, έχοντας καλύψει αυτή τη θέση σε σχηματισμούς με τριάδα στην άμυνα. Ο 24χρονος προέρχεται από την Ακαδημία της Ρόμα και έχει αγωνιστεί επίσης σε Τέραμο, Ρετζίνα, Κοσέντσα, Ρέτζιο Καλάμπρια και Κατάνια.

Την περασμένη σεζόν με την Καραρέζε μέτρησε 25 παιχνίδια στη Serie B, με δύο γκολ.