Μπουά: Ο Ηρακλής κλείνει τον Ιταλό εξτρέμ, σύμφωνα με τον Ντι Μάρτζιο

Μπουά: Ο Ηρακλής κλείνει τον Ιταλό εξτρέμ, σύμφωνα με τον Ντι Μάρτζιο

Βασίλης Μπαλατσός
Μπουά: Ο Ηρακλής κλείνει τον Ιταλό εξτρέμ, σύμφωνα με τον Ντι Μάρτζιο

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Σύμφωνα με τον Τζανλούκα Ντι Μάρτιο ο Ηρακλής είναι έτοιμος να αποκτήσει τον Ιταλό εξτρέμ, Νταβίντ Μπουά.

Ο Ηρακλής είναι άκρως δραστήριος στην αγορά για την... ολική αναδόμηση του ρόστερ του και όπως φαίνεται η επόμενη προσθήκη στο ρόστερ του Βάλτερ Ματσάρι θα είναι ο Νταβίντ Μπουά.

Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο: «Ο Ηρακλής, η ελληνική ομάδα με προπονητή τον Βάλτερ Ματσάρι, πλησιάζει στην απόκτηση του Ντέιβιντ Μπουά, γεννημένου το 2001, ο οποίος αποδεσμεύτηκε από την Καραρέζε».

Πρόκειται για δεξιοπόδαρο εξτρέμ, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί και ως μπακ - χαφ, έχοντας καλύψει αυτή τη θέση σε σχηματισμούς με τριάδα στην άμυνα. Ο 24χρονος προέρχεται από την Ακαδημία της Ρόμα και έχει αγωνιστεί επίσης σε Τέραμο, Ρετζίνα, Κοσέντσα, Ρέτζιο Καλάμπρια και Κατάνια.

Δείτε Επίσης

Ηρακλής: Ανακοίνωσε τον δανεισμό του Βίτορ Μιρ
image

Την περασμένη σεζόν με την Καραρέζε μέτρησε 25 παιχνίδια στη Serie B, με δύο γκολ.

 
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα