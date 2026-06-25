Μπουά: Ηρακλής - Ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με το άλλοτε wonderkid της Ρόμα

Μπουά: Ηρακλής - Ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με το άλλοτε wonderkid της Ρόμα

Νότης Χάλαρης
Μπουά: Ηρακλής - Ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με το άλλοτε wonderkid της Ρόμα

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Συνεχίζει να επιλέγει... ιταλικά ο Ηρακλής καθώς στη γειτονική χώρα γράφουν ότι έχει ξεκινήσει επαφές με τον Ντέβιντ Μπουά.

Ήδη το όνομα του Λορέντσο Ινσίνιε παίζει... δυνατά για τον Ηρακλή ενώ ουκ ολίγοι ποδοσφαιριστές από την ιταλική αγορά υπάρχουν ψηλά στη λίστα του Βάλτερ Ματσάρι για την ενίσχυση του ρόστερ.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Λορέντσο Κανίτσιο από τη Gazzetta dello Sport, o Ντέβιντ Μπουά είναι μία περίπτωση που όχι απλώς εξετάζεται από τον Γηραιό αλλά έχουν ξεκινήσει ήδη οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο 24χρονος εξτρέμ μένει ελεύθερος από την Καρατσέζε παρά την πρόταση ανανέωσης που είχε από το κλαμπ της Serie B, με τον ίδιο να έχει δεχθεί αρκετές κρούσεις από ομάδες της Ιταλίας και της Ευρώπης.

Ωστόσο, ο συγκεκριμένο δημοσιογράφος ξεχωρίζει την κίνηση του Ηρακλή λόγω της παρουσίας του Ιταλού προπονητή και αναφέρει ότι οι επαφές έχουν ήδη δρομολογηθεί.

Ο Ιταλός μεσοεπιθετικός μέτρησε συνολικά 25 συμμετοχές φέτος με 2 γκολ στο ενεργητικό του ενώ αποτελούσε ένα από τα μεγάλα ταλέντα της Ρόμα όταν ήταν στην Primavera με αποκορύφωμα τα τρία γκολ σε τέσσερα ματς στο Youth League.

     

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