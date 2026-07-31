Ο Λεβαδειακός ολοκλήρωσε την προσθήκη του Μόουζες Ντέιβιντ Κομπνάν.

Παίκτης του Λεβαδειακού είναι και επίσημα ο Μόουζες Ντέιβιντ Κομπνάν. Ο 23χρονος δεξιός εξτρέμ από τη Νιγηρία αγωνίστηκε με τη φανέλα της Κρασνοντάρ την περασμένη σεζόν παίζοντας 16 φορές, σκοράροντας δύο γκολ και δίνοντας μία ασίστ για κάτι περισσότερα από 400 λεπτά, επηρεασμένος από έναν τραυματισμό που τον κράτησε εκτός τρεις και πλέον μήνες.

Η ανακοίνωση του Λεβαδειακού

Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει την απόκτηση του Νιγηριανού εξτρέμ Μόουζες Ντέιβιντ Κομπνάν.

Γεννημένος στις 10/9/2002, ο Κομπνάν μπορεί να αγωνιστεί σε όλες τις θέσεις της επίθεσης και παρά το νεαρό της ηλικίας του, διαθέτει ήδη σημαντικές παραστάσεις, έχοντας κάνει πρωταθλητισμό σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.

Βασικό μέλος στην πρωταθλήτρια Ρωσίας του 2025, Κράσνονταρ, στην οποία αγωνίζεται τα τελευταία 3,5 χρόνια, μετρώντας συνολικά 82 συμμετοχές με 9 γκολ και 7 ασίστ. Την περσινή χρονιά μέτρησε 16 εμφανίσεις με 2 γκολ και 1 ασίστ, ενώ η ομάδα του έφτασε και πάλι μία ανάσα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ξεκίνησε από την Ομπάζ της πατρίδας του και μόλις στα 18 χρόνια του ήρθε στην Ευρώπη για τη σλοβακική Σερέντ. Ακολούθως αγωνίστηκε στην Σλοβακία με την Ντούσλο Σάλα κι έπειτα στην Ποντμπρέζοβα. Εκεί έμεινε μόλις για έξι μήνες, καθώς η εξαιρετική παρουσία του με 14 γκολ και 2 ασίστ σε 21 συμμετοχές, τον οδήγησε στη μεταγραφή του στη Ρωσία και την Κράσνονταρ.

Η οικογένεια του Λεβαδειακού τον καλωσορίζει και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες!