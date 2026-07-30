Μία ανάσα από την απόκτηση του Γκρεγκόριο Ροντρίγκες βρίσκεται ο Λεβαδειακός, με τον 26χρονο επιθετικό να ετοιμάζει βαλίτσες για Ελλάδα.

Ο Λεβαδειακός συνεχίζει με αμείωτους ρυθμούς τον μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού. Μετά τη «βόμβα» Σουτ η ομάδα βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση ακόμη μιας σημαντικής προσθήκης.

Συγκεκριμένα, οι Βοιωτοί είναι κοντά στην απόκτηση του Γκρεγκόριο Ροντρίγκες, με τα δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι πλησιάζουν στη συμφωνία και απομένουν μόνο οι τελευταίες λεπτομέρειες για να κλείσει. Αξίζει να αναφέρουμε πως ο 26χρονος ποδοσφαιριστής αγωνίζεται κυρίως ως εξτρέμ, ωστόσο μπορεί να προσφέρει λύσεις και στην κορυφή της επίθεσης.

Για να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στην Ελλάδα, ο Ροντρίγκες αναμένεται να τερματίσει τη συνεργασία του με τη Σαν Λορέντζο, ενώ στη συνέχεια η Μελγάρ θα τον παραχωρήσει στον Λεβαδειακό με τη μορφή δανεισμού για έναν χρόνο.

Με τη φανέλα της Σαν Λορέτζο έχει μετρήσει 17 εμφανίσεις, έχοντας βρει το δρόμο για τα δίχτυα δύο γκολ και έχει «σερβίρει» μια ασίστ.