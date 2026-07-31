Ο Σωτήρης Μυκονίου γράφει για τη σωστή νοοτροποία που περνάει ο Νίστρουπ δίνοντας την πρέπουσα σημασία στο ζητούμενο (πρόκριση), αλλά και στη μεγάλη εικόνα (εμφάνιση).

Αποστολή εξετελέσθη για τον Παναθηναϊκό το βράδυ της Πέμπτης (30/07) κόντρα στην Πάκσι, αφού οι «πράσινοι» κατόρθωσαν έστω και με την ισοπαλία (2-2) να πάρουν την πρόκριση για τον τρίτο γύρο των προκριματικών του Conference League.

Το «τριφύλλι» δεν είχε καθόλου καλή εικόνα στο πρώτο μέρος και βρέθηκε πίσω στο σκορ. Παρ' ότι μπόρεσε να ισοφαρίσει με το τρομερό τελείωμα του Γιάγκουσιτς λίγο πριν την ανάπαυλα, είδε τους Ούγγρους να βρίσκουν κι άλλο γκολ στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, αυτή τη φορά κόντρα στην ροή του αγώνα και διπλή παράβαση στη φάση, αφού και το τάκλιν του Χόρβατ ήταν επικίνδυνο παίξιμο, μιας και πήγε με προτεταμένα τα πόδια στον Τουμπά, αλλά και ο παίκτης της Πάκσι πήρε τη μπάλα με το χέρι.

Παρ' όλα αυτά, ο Παναθηναϊκός ανέβασε την απόδοσή του στο τελευταίο μισάωρο του αγώνα, βρήκε το γκολ που χρειαζόταν και απέφυγε τα περαιτέρω μπλεξίματα που θα του έφερνε μία παράταση ή ίσως και τα πέναλτι.

Πέτυχε το σημαντικό, όχι με τον τρόπο που θα ήθελε

Οι «πράσινοι» πέτυχαν αυτό που ήθελαν στο χθεσινό παιχνίδι, που ήταν να διασφαλίσουν την ευρωπαϊκή τους συνέχεια.

Μην ξεχνάμε πως εκείνοι έχουν μπει στη διαδικασία μη έχοντας κανένα «κανονάκι», όπερ και σημαίνει πως αν κάτι πήγαινε στραβά στο χθεσινό βράδυ, η ευρωπαϊκή πορεία τους θα τελειώνε Ιούλιο μήνα.

Μπορείτε να φανταστείτε τους κραδασμούς που η εξέλιξη αυτή θα επέφερε στο νεό οικοδόμημα που έχει δημιουργηθεί φέτος. Και δεν μιλάμε τόσο για το οικονομικό κομμάτι του θέματος.

Το είπε και ο Νίστρουπ στη συνέντευξη Τύπου: «Τα παιχνίδια αυτά των προκριματικών είναι τα δυσκολότερα» όταν στήνεται μία καινούργια ομάδα.

Ναι, προφανώς η Πάκσι δεν ήταν κάποιο μεγαθήριο. Δεν είχε ποιοτικές μονάδες. Δεν παύει όμως να είναι ένα σύνολο με οργανωμένες δομές, που έκανε κάποια λίγα πράγματα καλά, είχε χημεία και πάλευε με όλες του τις δυνάμεις.

Το ότι δεν είναι στο επίπεδο του Παναθηναϊκού το παραδέχθηκε και ο δικός της προπονητής, όταν είπε μετά το τέλος του αγώνα πως πέρασε η καλύτερη και πιο ποιοτική ομάδα.

Οι «πράσινοι» πρέπει να κρατήσουν την πρόκριση που είναι η ουσία, δεν πρέπει όμως να αγνοήσουν τα σημάδια.

Το ζήτημα της κακής εικόνας

Πρώτος απ' όλους ο Τζέικομπ Νίστρουπ αναγνώρισε την κακή εικόνα της ομάδας του, ειδικά στο πρώτο μέρος.

Εκείνος εξήγησε πως από τα βασικά προβλήματα που είχε ήταν η ποιότητα που της έλειψε όταν είχε τη μπάλα στα πόδια της, με τους παίκτες να κάνουν αρκετές λάθος επιλογές και να βγάζουν ένα εκνευρισμό ενώ παράλληλα έδωσαν και πολλές στατικές φάσεις σε μία ομάδα αρκετά ικανή στον τομέα αυτόν.

Η ομάδα του Δανού τεχνικού δεν θύμισε σε τίποτα το σύνολο του πρώτου αγώνα, που αδίκησε τον εαυτό του από την έλλειψη αποτελεσματικότητας την οποία εμφάνισε στην σωρεία τελικών που δημιούργησε.

Χθες δεν είχε καλές αποφάσεις στο τελευταίο τρίτο και δεν πήγε καλά και η αμυντική της λειτουργίας, είτε σε φάση τρανζίσιον είτε οργανωμένη άμυνα.

Ωστόσο, είναι προφανές πως θα υπάρξουν και τέτοια βράδια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η ομάδα έχει ολοκληρώσει μόλις λίγες μέρες την προετοιμασία της, βρίσκεται σε διαδικασία εκμάθησης της φιλοσοφίας του προπονητή της και ταυτόχρονα αφομοιώνει και τους νέους παίκτες που έχουν έρθει.

Αυτά που αναφέρουμε δεν είναι δικαιολογίες, αλλά μία αποτύπωση της πραγματικότητας, χωρίς αυτό να σημαίνει πως είναι κάτι αποδεκτό. Ο ίδιος ο Νίστρουπ ξεκαθάρισε με τα πρώτα του λόγια στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς πως δεν είναι ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του, χαρακτηρίζοντας μάλιστα και απαράδεκτα κάποια κομμάτια της χθεσινής εμφάνισης.

Ωστόσο είναι λογικό εκείνη να χρειάζεται βελτίωση στο στάδιο αυτό με την αλλαγή φιλοσοφίας που πραγματοποιείται. Οι ιδέες του Δανού τεχνικού έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους στο παιχνίδι της ομάδας, το πρόβλημα θα υπάρξει όντως, αν δεν υπάρξει βελτίωση στο προσεχές διάστημα.

Ο 38χρονος τεχνικός μοιάζει σίγουρος γι' αυτό και κάπου εδώ είναι στιγμή που όλοι πρέπει να του δείξουν εμπιστοσύνη και να του δώσουν πίστωση χρόνου. Άλλωστε ένα πρότζεκτ δεν κρίνεται στον έναν και τους δύο μήνες, αλλά σε διάρκεια, ειδικά όταν μιλάμε για την αρχή του.

Αν κάποιος περίμενε να έρθει ο Δανός κόουτς και η ομάδα να πετάει σε δύο μήνες ενώ γίνονται τόσες αλλαγές στο ρόστερ του και υπάρχουν ενδιάμεσα προκριματικά, συγγνώμη αλλά δεν λειτουργεί έτσι το ποδόσφαιρο. Χρειάζεται υπομονή και εμπιστοσύνη στο πλάνο.