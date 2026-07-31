Ο Άρης έκλεισε ακόμη ένα καλοκαιρινό φιλικό, αυτή τη φορά στην Ελλάδα, με αντίπαλο τον Πανθρακικό.

Ο Άρης επιστρέφει σήμερα από το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Ιταλία. Το χθεσινό φιλικό με τη Μόντσα, την οποία και νίκησαν με 3-1, ήταν το τελευταίο που έδωσαν οι «κίτρινοι» επί ιταλικού εδάφους, τουλάχιστον προς στιγμήν, αφού στις 12 του μήνα θα επιστρέψουν στη γείτονα χώρα για την πρόβα τζενεράλε τους, που θα γίνει κόντρα στη Νάπολι στις 12 του μήνα στο «Teofilo Palatini Stadium».

Οι «κίτρινοι» είχαν προγραμματίσει να δώσουν κι ένα φιλικό στην Ελλάδα κόντρα στον Πανσερραϊκό στις 8 του μήνα, αλλά τελικά θα παίξουν δύο στη χώρα μας, αφού έκλεισαν κι ένα επιπλέον.

Αντίπαλός τους σ' αυτό θα είναι ο Πανθρακικός, με το ματς να έχει προγραμματιστεί να γίνει στις 5 του Αυγούστου στο Κλ. Βικελίδης στις 18:30.