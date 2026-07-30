Ο Άρης έδειξε σε πολύ καλό επίπεδο ετοιμότητας καθώς επιβλήθηκε με 1-3 της Μόντσα σε φιλικό παιχνίδι στην Ιταλία με σκόρερ τους Καντεβέρε, Ράσιτς και τον Ντέλε Μπασίρου.

Πολύ καλός σε επίπεδο ομαδικής λειτουργίας, εκδήλωσης επιθέσεων στο transition παιχνίδι αλλά και κάλυψης των χώρων, ο Άρης κυριάρχησε απέναντι στη Μόντσα η οποία φέτος προβιβάστηκε στη Serie A. Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου η ελληνική ομάδα προηγήθηκε με 0-2 και μάλιστα είχε στιγμές για να διευρύνει το προβάδισμά της. Οι Θεσσαλονικείς είχαν φάσεις με τον Κριστιάν Κουαμέ ο οποίος μάλιστα χάρισε μια μαγική ενέργεια και παράλληλα δεν επέτρεψαν στους Ιταλούς να πατήσουν περιοχή. Σκόραραν δύο όμορφα γκολ με τους Καντεβέρε, Ράσιτς. Στο δεύτερο ημίχρονο και παρά τις πολλές αλλαγές του Μιχάλη Γρηγορίου, ο Άρης όχι μόνο κράτησε τη συνοχή του αλλά δεν έδωσε το δικαίωμα στους Ιταλούς να κάνουν αξιόλογες φάσεις καθώς ο Ντέλε Μπασίρου σκόραρε στην πρώτη εμφάνισή του με την ομάδα.

Έτσι έπαιξε...

Ο Μιχάλης Γρηγορίου προχώρησε σε αλλαγές στην αμυντική τετράδα καθώς στο αριστερό άκρο επέλεξε τον Μάρκο Κέρκεζ, στο κέντρο της άμυνας θα συνεργαστούν οι Φαμπιάνο-Γένσεν καθώς ο Φαντιγκά θα αγωνιστεί δεξιά. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής ήταν οι Ράτσιτς, Γαλανόπουλος. Στα επιθετικά άκρα είναι οι Γιαννιώτας, Γκαρέ καθώς ο Κριστιάν Κουαμέ θα αγωνιστεί πίσω από τον Τίνο Καντεβέρε ο οποίος είναι στην κορυφή της επίθεσης. Ωστόσο, ο Γκαρέ είχε την ελευθερία κινήσεων καθώς σε αρκετές περιπτώσεις κινήθηκε στον άξονα δίνοντας όλη τη δεξιά πλευρά στον Φαντιγκά.

Ωραία κίνηση και άνετη εκτέλεση για τον Καντεβέρε

Ο Άρης μπήκε εξαιρετικά στο παιχνίδι κι αν μάλιστα ο Κριστιάν Κουαμέ ήταν αποτελεσματικός στις δύο φάσεις που βρήκε – μέσα από το παιχνίδι επιθετικής μετάβασης – στο 2ο και 5ο λεπτό, οι «κίτρινοι» θα είχαν σκοράρει νωρίτερα. Το έκαναν στο 6ο λεπτό με τον Τίνο Καντεβέρε και πάλι στο transition παιχνίδι και μετά από εξαιρετική κάθετη πάσα του Μπενχαμίν Γκαρέ. Ο Καντεβέρε ντρίμπλαρε και τον τερματοφύλακα της Μόντσα κι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα (0-1).

Η Μόντσα επιχείρησε να αποκτήσει τον έλεγχο, είχε την κατοχή της μπάλας, αλλά ο Άρης δεν της επέτρεψε να πατήσει στην περιοχή με εξαίρεση μια τελική προσπάθεια από τον Κουτρόνε στο 18’. Μάλιστα ο Άρης ανέβασε τις γραμμές του κι έψαξε το κλέψιμο για μια άμεση επίθεση.

Το καταπληκτικό γκολ του Ράσιτς και το χορευτικό του Κουαμέ

Στο 32’ ο Άρης διεύρυνε το προβάδισμά του με τη λόμπα του Ούρος Ράτσιτς κι έπειτα από τη βαθιά μπαλιά του Φαμπιάνο στον Γιάννη Γιαννιώτα και την έξυπνη πάσα του τελευταίου στον Σέρβο. Έχοντας απόλυτο έλεγχο της φάσης και της κίνησης του Τιάμ, ο Ράτσιτς τον αιφνιδίασε με ψιλοκρεμαστό πλασέ (0-2). Η ιταλική ομάδα είχε διπλή ευκαιρία με τους Κουτρόνε, Ντέλε Κάρι μέσα σε δύο λεπτά.

Από τη μαγική ντρίμπλα του Κριστιάν Κουαμέ και την κάθετη πάσα στον ελεύθερο Γιάννη Γιαννιώτα στο 41’, ο Άρης είχε τη δυνατότητα και για τρίτο τέρμα αλλά ο τελευταίος καθυστέρησε να εκτελέσει, ίσως και να ανατράπηκε εντός περιοχής κατά τη στιγμή της τελικής προσπάθειας. Επί της ουσίας, δεν μετουσιώθηκε η καταπληκτική ενέργεια του Κουαμέ ο οποίος με περιστροφή του σώματος άδειασε τον Λουκέζι. Μέχρι το ημίχρονο δεν άλλαξε κάτι καθώς ο Κουτρόνε ήταν άστοχος στην τελευταία αξιόλογη φάση του πρώτου μέρους έπειτα από εξαιρετική συνεργασία των Ιταλών.

Τα άλλαξε όλα ο Γρηγορίου

Ο Άρης προχώρησε σε πολλές αλλαγές στην 11αδα του στην έναρξη του δεύτερου μέρους καθώς ο Μιχάλης Γρηγορίου δεν ήθελε να επιβαρύνει τους παίκτες του και παράλληλα να μοιράσει τον χρόνο συμμετοχής. Προφανώς οι αλλαγές είχαν τη σημασία τους στον τρόπο λειτουργίας και ανάπτυξης της ομάδας στο γήπεδο. Για την ακρίβεια, Κάμτσης-Γένσεν ήταν οι δύο στόπερ και οι Κέρκεζ, Χαρούπας οι πλάγιοι μπακ. Ο Ράσιτς παρέμεινε στον άξονα έχοντας δίπλα του τον Νινγκ καθώς στα επιθετικά άκρα τοποθετήθηκαν οι Δώνης, Ντιαλό ενώ διατηρήθηκαν στο γήπεδο οι Κουαμέ, Καντεβέρε.

Στο 57' ο προπονητής του Άρη αντικατέστησε και τους υπόλοιπους που ξεκίνησαν στο παιχνίδι! Είδε την ομάδα του να υστερεί σε δημιουργία αλλά συνέχισε να κλείνει τους χώρους. Η Μόντσα συνέχισε να πιέζει αναζητώντας το γκολ, δεν ήταν απειλητική και μάλιστα η μεγάλη στιγμή ανήκε στον Άρη. Στο 79' ο Οσμάν Μπουσαίντ έκλεψε την μπάλα στον χώρο του κέντρου, έφυγε ολομόναχος αλλά απέναντι στον Τιάμ και παρότι εκτέλεσε δίχως πίεση έστειλε την μπάλα εκτός εστίας!

Ο Μπασίρου έβαλε το κερασάκι

Στο 85ο λεπτό και μετά από ένα ακόμη κλέψιμο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Μόντσα, ο Άρης έκανε το 0-3 με τον Ντέλε Μπασίρου έπειτα από ασίστ του Μπουσαίντ. Ήταν χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο τελευταίος σε τουλάχιστον τέσσερις περιπτώσεις είχε κλέψει την μπάλα στο ίδιο ακριβώς σημείο. Στην τελευταία φάση του αγώνα η Μόντσα σημείωσε το γκολ της τιμής με τον Κολπάνι, τον μοναδικό παίκτη που προκάλεσε δυσκολίες στην άμυνα του Άρη.

ΜΟΝΤΣΑ: Τιάμ, Μπιριντέλι, Ντέλι Κάρι, Κουτρόνε, Λουκέζι, Κουάντιο, Πεσίνα, Οντόα, Καρμπόνι, Φόρσον, Μότα. Στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξαν και οι Πετάνια, Πεσίνα, Γκαλάτσι, Κολπάνι, Περέιρα, Λουμπάο.

ΑΡΗΣ: Διούδης (46’ Μάικιτς), Φαντιγκά (46’ Χαρούπας), Φαμπιάνο (46’ Κάμτσης), Γένσεν (57' Αντωνιάδης), Κέρκεζ (64' Μπασίρου), Ράσιτς (57' Μπουσαίντ), Γαλανόπουλος (46’ Νινγκ), Γκαρέ (46’ Ντιαλό), Γιαννιώτας (46’ Δώνης), Κουαμέ (57' Βοριαζίδης), Καντεβέρε (57' Αλφαρέλα).