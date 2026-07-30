Τζολάκης - Χαλ: Ο Ατζούν έδωσε το αεροπλάνο του για την μεταφορά του
Για τον Τζολάκη που θα κλείσει και επίσημα στη Χαλ με μεταγραφή από τον Ολυμπιακό, όπως αποκάλυψε ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Ατζούν Ιλιτζαλί, επιστράτευσε το προσωπικό του αεροπλάνο προκειμένου να παραλάβει τον Έλληνα διεθνή γκολκίπερ και να τον μεταφέρει. «Έστειλα το αεροπλάνο μου για τον Τζολάκη. Θέλουμε να τον φέρουμε στην Κωνσταντινούπολη απόψε. Πιθανότατα θα τον φέρουμε στην Κωνσταντινούπολη. Ο Τζολάκης είναι ένας πολύ ποιοτικός τερματοφύλακας», τόνισε σχετικά ο Τούρκος επιχειρηματίας.
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