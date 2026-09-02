Μουζακίτης: Το πρώτο μήνυμά του ως παίκτης της Χαλ (vid)
Ποδοσφαιριστής της Χαλ είναι από τα ξημερώματα της Τετάρτης (2/9) ο Χρήστος Μουζακίτης, που άφησε τον Ολυμπιακό για το όνειρο της Premier League.
Ο Έλληνας μέσος υπέγραψε στον αγγλικό σύλλογο για πέντε σεζόν (σσ έως το 2031) και φυσικά εκεί θα βρει τον Κωνσταντή Τζολάκη, που νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι είχε μεταγραφεί στους «Τίγρεις». Ο Μούζα έφερε στα ταμεία των Πειραιωτών ένα ποσό κοντά στα 20 εκατ. ευρώ, ενώ έγινε ένας ακόμη Έλληνας που θα βρίσκεται στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.
Στο πλαίσιο αυτό ο 19χρονος χαφ έστειλε το πρώτο του μήνυμα στους φίλους της Χαλ, όπου ανέφερε πως ανυπομονεί να παίξει μπροστά τους.
«Φίλοι της Χαλ, είμαι ο Χρήστος Μουζακίτης και είμαι χαρούμενος που υπέγραψα για την ομάδα σας. Ανυπομονώ να παίξω μπροστά σας. Πάμε τίγρεις!»
Can't wait to see you soon, Christos 🙌 pic.twitter.com/MzGIIi8DEJ— Hull City (@HullCity) September 1, 2026
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