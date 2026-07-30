ΠΑΟΚ - Ντιναμό Κιέβου: Η ενδεκάδα του Δικεφάλου
Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Ντιναμό Κιέβου στην Τούμπα μετά τη νίκη του με 3-2 στον πρώτο αγώνα στην Πολωνία και θα επιδιώξει να σφραγίσει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.
Ο Ιταλός τεχνικός Αλέσιο Λίσι σε σχέση με το ματς στο Λούμπλιν πριν μία εβδομάδα, έχει μία αλλαγή στην ενδεκάδα. Τον Τάισον, αντί του τραυματία Τάχα Άλι. Στο τέρμα, λοιπόν, θα είναι ο Παβλένκα, δεξί μπακ ο Κένι κι αριστερό ο Γκόμεζ. Στόπερ θα παίξουν οι Μιχαηλίδης, Χατζηδιάκος και στα χαφ οι Σανταμαρία, Ζαφείρης.
Δεξιά στην επίθεση θα είναι ο Ζίβκοβιτς, αριστερά ο Τάισον και ο Κωνσταντέλιας πίσω από τον Μύθου.
Η σύνθεση του ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα, Κένι, Γκόμεζ, Μιχαηλίδης, Χατζηδιάκος, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Κωνσταντέλιας, Μύθου.
#Starting11 Our starting XI for the second leg against Dynamo Kyiv at Toumba Stadium. ⚫⚪ #DKVPAOK #UEL #NewEra #PamePAOKARA #VaragonsConstructions pic.twitter.com/4GKcw1EJcF— PAOK FC (@PAOK_FC) July 30, 2026
Η Ντιναμό Κιέβου θα παραταχθεί με διάταξη 4-2-3-1 και τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, τον Πολωνό Τόμας Κεντζιόρα σε ρόλο στόπερ, ενώ στο πρώτο ματς έπαιξε δεξί μπακ. Η ενδεκάδα των Ουκρανών: Σούρκις, Σις, Κεντζιόρα, Τιαρέ, Μιχάβκο, Λονβάικ, Μπράζκο, Βολόσιν, Μπουγιάλσκι, Ρεντούσκο, Πονομαρένκο.
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