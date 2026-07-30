Ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον ανταγωνισμό ελληνικών και ευρωπαϊκών συλλόγων, πείθοντας τον νεαρό διεθνή. Άγγελο Λιάκο, με το project των ακαδημιών του.

Ο ΠΑΟΚ έχει μετατρέψει τα τελευταία χρόνια τις ακαδημίες του σε σημείο αναφοράς για ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και το κυριότερο; Ο «Δικέφαλος» δεν σταματά να επενδύει σε ταλέντα. Όχι μόνο για το παρόν, αλλά με καθαρό βλέμμα στο αύριο.

Από την Ελλάδα και το εξωτερικό, φέρνει στη Θεσσαλονίκη ποδοσφαιριστές που ενισχύουν τα τμήματα υποδομής και ταυτόχρονα αποτελούν κομμάτια ενός σχεδίου που δεν κοιτάζει τη σεζόν, αλλά τα επόμενα χρόνια που έρχονται. Μία τέτοια περίπτωση είναι και αυτή του Άγγελου Λιάκου.

Το μεγαλύτερο κέρδος για τον ΠΑΟΚ στην εποχή Ιβάν Σαββίδη είναι πως οι ακαδημίες απέκτησαν ταυτότητα, οργάνωση και ποδοσφαιρική συνέχεια. Υπάρχει κοινή γραμμή. Υπάρχει πλάνο. Υπάρχει εμπιστοσύνη. Και κυρίως υπάρχει πλέον η αίσθηση πως κάθε παιδί που μπαίνει στα γήπεδα της ακαδημίας πιστεύει πραγματικά ότι μπορεί να φτάσει μέχρι την πρώτη ομάδα. Αυτό δεν αγοράζεται. Δεν φτιάχνεται σε μία μέρα. Και σίγουρα δεν είναι τυχαίο.

Η διαδρομή και η Πορτογαλία

Ο Άγγελος Λιάκος δεν ήταν απλώς ένας ακόμη ποδοσφαιριστής της Ακαδημίας της ΑΕΚ. Για πολλούς αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα project που είχε στα χέρια της η «Ένωση» στις μικρές ηλικίες. Διεθνής με την Εθνική Παίδων, με την ικανότητα να αγωνιστεί τόσο στα άκρα της επίθεσης όσο και ως δεύτερος επιθετικός ή στην κορυφή, είχε ήδη τραβήξει τα βλέμματα αρκετών συλλόγων.

Στο δεύτερο μισό της σεζόν 2024-25 και κυρίως καθ' όλη τη διάρκεια της περσινής χρονιάς με την Κ15 πραγματοποίησε εντυπωσιακές εμφανίσεις, καθιερώθηκε στις μικρές εθνικές ομάδες και άρχισε να χαρακτηρίζεται ως το επόμενο μεγάλο ταλέντο της ΑΕΚ.

Κι όμως, όσο ο νεαρός επιθετικός συνέχιζε να ανεβάζει τις μετοχές του, δεν υπήρχε συμφωνία για το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο. Αυτό σήμαινε ότι, μόλις συμπλήρωνε το απαιτούμενο ηλικιακό όριο, οποιοσδήποτε σύλλογος μπορούσε να τον αποκτήσει καταβάλλοντας ένα μικρό ποσό ως τροφεία, που δεν ξεπερνούσε τις 10.000 ευρώ.

Μετά την απόφαση της οικογένειας και του ίδιου του ποδοσφαιριστή να μην συνεχίσει στην ΑΕΚ, αρκετές ομάδες κινήθηκαν για την απόκτησή του. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός εξέτασαν σοβαρά την περίπτωσή του, την ώρα που ο Λιάκος είχε ως πρώτη σκέψη να κάνει το επόμενο βήμα στο εξωτερικό. Δεν είναι τυχαίο ότι στο τραπέζι βρέθηκαν και προτάσεις από δύο κορυφαίους συλλόγους της Πορτογαλίας, την Μπενφίκα και τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Πως τον κέρδισε ο ΠΑΟΚ

Εκεί ήταν που μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ. Οι άνθρωποι του «Δικεφάλου» παρουσίασαν στον νεαρό επιθετικό και στην οικογένειά του το πλάνο ανάπτυξης των ακαδημιών, εξηγώντας τον δρόμο που ακολουθούν τα τελευταία χρόνια οι νεαροί ποδοσφαιριστές μέχρι την πρώτη ομάδα. Το project του ΠΑΟΚ, σε συνδυασμό με τις συνθήκες που προσφέρει ο σύλλογος, έπεισαν την οικογένεια να δώσει τη συγκατάθεσή της για τη μετακόμιση στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου ο 15χρονος να συνεχίσει εκεί την ποδοσφαιρική του εξέλιξη. Από τις αρχές της εβδομάδας ο νεαρός επιθετικός προπονείται ήδη με την Κ17.

Κάθε άλλο παρά τυχαία ήταν αυτή η επιλογή. Τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ έχει εξελιχθεί στο κορυφαίο «εργοστάσιο» παραγωγής ποδοσφαιριστών στην Ελλάδα. Κωνσταντέλιας, Τζόλης, Κουλιεράκης, Τζίμας, Κούτσιας, αλλά και οι νεότεροι Μύθου και Χατσίδης αποτελούν απτές αποδείξεις ότι στην Τούμπα υπάρχει ξεκάθαρη διαδρομή από τις ακαδημίες μέχρι την πρώτη ομάδα.

Ο Λιάκος αποτελεί ακόμη μία επένδυση του ΠΑΟΚ για το μέλλον, αλλά και μία μεταγραφή που επιβεβαιώνει ότι οι «ασπρόμαυρες» ακαδημίες εξακολουθούν να αποτελούν σημείο αναφοράς για κάθε νεαρό ποδοσφαιριστή που αναζητά το ιδανικό περιβάλλον για να εξελιχθεί και να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του.