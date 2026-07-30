ΑΕΚ: Η σύζυγος του Γιόβιτς φανέρωσε την αγάπη για την Ελλάδα

Ο Λούκα Γιόβιτς αναγεννήθηκε στην ΑΕΚ, στην Αθήνα νιώθει θαυμάσια και η σύζυγός του φανέρωσε την αγάπη για τη χώρα.

Ο Λούκα Γιόβιτς στην ΑΕΚ βρήκε τον πραγματικό του εαυτό και ήταν καθοριστικός στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η σύζυγος του έμπειρου φορ της Ένωσης, η Σοφία Μιλόσεβιτς σε συνέντευξη σε μέσο της Σερβίας δεν έκρυψε ότι η οικογένεια του Γιόβιτς περνάει υπέροχα στην Ελλάδα

Η κυρία Γιόβιτς τόνισε πως η μετακόμιση στην Αθήνα ικανοποίησε όλη την οικογένεια κι ότι ένιωσαν όλοι ευπρόσδεκτοι.

Αναφέρθηκε στην προσαρμογή του γιου τους στην Αθήνα κι όπως έχει πει ο ίδιος ο παίκτης, είναι τόσο χαρούμενο το παιδί που ζήτησε να μείνουν για πάντα στη χώρα.

Στο τέλος της συνέντευξης η Σοφία Μιλόσεβιτς δήλωσε αισιόδοξη για το υπόλοιπο της καριέρας του Γιόβιτς στην ΑΕΚ.