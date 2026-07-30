ΑΕΚ: Η σύζυγος του Γιόβιτς φανέρωσε την αγάπη για την Ελλάδα
Ο Λούκα Γιόβιτς στην ΑΕΚ βρήκε τον πραγματικό του εαυτό και ήταν καθοριστικός στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Η σύζυγος του έμπειρου φορ της Ένωσης, η Σοφία Μιλόσεβιτς σε συνέντευξη σε μέσο της Σερβίας δεν έκρυψε ότι η οικογένεια του Γιόβιτς περνάει υπέροχα στην Ελλάδα
Η κυρία Γιόβιτς τόνισε πως η μετακόμιση στην Αθήνα ικανοποίησε όλη την οικογένεια κι ότι ένιωσαν όλοι ευπρόσδεκτοι.
Αναφέρθηκε στην προσαρμογή του γιου τους στην Αθήνα κι όπως έχει πει ο ίδιος ο παίκτης, είναι τόσο χαρούμενο το παιδί που ζήτησε να μείνουν για πάντα στη χώρα.
Στο τέλος της συνέντευξης η Σοφία Μιλόσεβιτς δήλωσε αισιόδοξη για το υπόλοιπο της καριέρας του Γιόβιτς στην ΑΕΚ.
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