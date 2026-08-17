Βελάσκεθ: «Είναι πολύ δύσκολο να προβλέψεις το στυλ παιχνιδιού της ΑΕΚ, θα παίξουμε χωρίς φόβο»

Η συνέντευξη Τύπου του προπονητή της Λέφσκι, Χούλιο Βελάσκεθ, ενόψει του πρώτου αγώνα με την ΑΕΚ. Αποστολή στη Βουλγαρία: Βασίλης Μπαλατσός

Πριν τη συνέντευξη Τύπου της φιλοξενούμενης ΑΕΚ ο προπονητής της Λέφσκι Σόφιας, Χούλιο Βελάσκεθ, μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου στο «Stadion Vasil Levski». Ο τεχνικός των πρωταθλητών Βουλγαρίας στάθηκε στο «δύσκολο» τρόπο παιχνιδιού του Δικεφάλου.

Η συνέντευξη Τύπου του Βελάσκεθ

«Η ατμόσφαιρα είναι ευνοϊκή για εμάς, θετική. Η ομάδα μας δουλεύει καλά αυτό το καλοκαίρι. Καταφέραμε να περάσουμε τρεις γύρους, ξέρετε πώς φτάσαμε εδώ, οπότε η δυναμική είναι θετική, δουλεύουμε. Αύριο έχουμε έναν δύσκολο αγώνα. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια Ελλάδας με ανταγωνισμό παίζοντας κόντρα σε ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και ο Άρης. Πιστεύουμε στη δύναμή μας, στην ιδέα μας για το παιχνίδι, στην αφοσίωση των παικτών. Οι οπαδοί μας είναι δίπλα μας. Έχουμε θετική ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια, μεγάλη επιθυμία, μια ακραία επιθυμία να κάνουμε έναν καλό αγώνα και να τον κερδίσουμε.

Για τον Γκρούγιτς: «Ο Μάρκο (σ.σ. Γκρούγιτς) δεν μπορεί να παίξει, καθώς δεν είναι δηλωμένος στη λίστα. Πιθανώς εναντίον της Σπαρτάκ (Βάρνα) το Σάββατο. Αύριο είναι αδύνατο. Δεν έχουμε χρόνο. Προπονείται μαζί μας, προέρχεται από μια περίοδο που δεν είχε την ευκαιρία να προπονηθεί. Έχει καλή νοοτροπία, καλή οργάνωση, ταιριάζει καλά στην ομάδα».

Για την ΑΕΚ: «Μιλάμε για μια πολύ σοβαρή ομάδα. Έπαιξαν καλά όλη τη σεζόν, τα πράγματα πήγαιναν καλά γι' αυτούς. Είναι πολύ δυναμικοί όταν έχουν την μπάλα. Πολύ δύσκολο να προβλέψεις το στυλ παιχνιδιού. Είναι εξαιρετικά ποικιλόμορφοι, έχουν μια συγκλονιστική επιτυχία όταν εγκαθίστανται στο μισό σου γήπεδο. Πιστεύουμε στη δύναμή μας, σεβόμαστε τον αντίπαλο και είμαστε ταπεινοί. Θα παίξουμε τον αγώνα αύριο χωρίς φόβο».

Για τον κόσμο της Λέφσκι: «Οι οπαδοί μας είναι απίστευτοι, το δείχνουν συνεχώς, όχι μόνο σε ευρωπαϊκούς αγώνες. Ανεξάρτητα από τη διοργάνωση, είτε παίζουμε στο γήπεδό μας είτε όχι. Μπορούμε μόνο να είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τους οπαδούς μας περήφανους. Τα παιδιά τα πάνε πολύ καλά. Όλοι αξίζουν να έχουν τέτοιους αγώνες τέτοιου επιπέδου. Θα βγούμε στο γήπεδο γενναία και θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε τον αγώνα.

Πρέπει να έχεις μια επαρκή στάση και τρόπο σκέψης, δεν χρειάζεται να εστιάζεις στα προβλήματα και τις δυσκολίες. Αύριο αυτό θα είναι το γήπεδό μας, παίζουμε μπροστά στο κοινό μας. Ερχόμαστε με τέτοια στάση. Δεν ξέρω πώς θα τελειώσει το παιχνίδι. Παίζουμε μπροστά στους οπαδούς μας και στην πόλη μας. Δεν βρίσκουμε ποτέ δικαιολογίες. Βγαίνουμε για να παίξουμε ένα καλό παιχνίδι και να απολαύσουμε την ατμόσφαιρα».