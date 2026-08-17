Ρότα: «Όνειρο κάθε παιδιού το Champions League, πρέπει να δώσουμε την ψυχή μας»

Η συνέντευξη Τύπου του Λάζαρου Ρότα ενόψει του πρώτου αγώνα της ΑΕΚ με την Λέφσκι Σόφιας. Αποστολή στη Βουλγαρία: Βασίλης Μπαλατσός

Ο Λάζαρος Ρότα εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, στο πλευρό του Μάρκο Νίκολιτς, στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ενόψει του πρώτου αγώνα με αντίπαλο τη Λέφσκι, στη Σόφια.

Ο διεθνής δεξιός μπακ τόνισε στο γεγονός πως συμμετοχή στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση αποτελεί όνειρο για κάθε παιδί.

Η συνέντευξη Τύπου του Λάζαρου Ρότα

«Δεν ωφελεί σε κάτι να σχολιάζουμε παιχνίδια που έχουν περάσει. Κάθε ματς είναι διαφορετικό. Το Champions League είναι κάτι που ονειρευόμαστε όλοι από μικροί. Κάθε παίκτης έχει το δικό του κίνητρο και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το καταφέρουμε.

Η αλήθεια είναι ότι, όταν είσαι παιδί, ονειρεύεσαι να ακούσεις τον ύμνο και να παίξεις στη μεγαλύτερη διοργάνωση. Όλα τα παιδιά ξέρουν πόσο σημαντικά είναι αυτά τα παιχνίδια. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, αφοσιωμένοι και να δώσουμε την ψυχή μας, τόσο σε αυτό το παιχνίδι όσο και στο επόμενο».