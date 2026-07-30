Ο Ντάνι Μουνιόθ αποθέωσε τον Ιταλό τεχνικό Βάλτερ Ματσάρι και δεν έκρυψε ότι έχει υψηλούς στόχους με τον Ηρακλή.

Ο Ηρακλής έφερε για το αριστερό άκρο της άμυνας τον Ντάνι Μουνιόθ, έναν ταλαντούχο ποδοσφαιριστή, ο οποίος αναδείχθηκε στην Ακαδημία της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ο Μουνιόθ σε συνέντευξη στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου τόνισε ότι στόχος είναι να βγει ο Ηρακλής στην Ευρώπη, ενώ αποθέωσε τον Ιταλό τεχνικό Βάλτερ Ματσάρι.

Αναλυτικά όσα είπε: «Ο Ντάνιελ Μουνιόθ αποτελεί ένα από τα νεότερα μέλη του ρόστερ του Ηρακλή και από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες της προετοιμασίας στην Ιταλία δείχνει τη διάθεσή του να δουλέψει σκληρά. Ο 20χρονος ποδοσφαιριστής μίλησε στο επίσημο site της ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ Φούρνοι Βενέτη για τις πρώτες του εντυπώσεις, τη συνεργασία με τον Walter Mazzarri, τους στόχους του, αλλά και το μήνυμά του προς τον κόσμο της ομάδας.

Dani, καλώς ήρθες στην οικογένεια του Ηρακλή. Πώς κυλούν οι πρώτες σου εβδομάδες στην ομάδα;

Οι πρώτες εβδομάδες κυλούν πραγματικά πολύ καλά. Υπάρχει πολύ υψηλό επίπεδο σε όλη την ομάδα, το κλίμα είναι εξαιρετικό και όλοι δουλεύουμε πολύ σκληρά καθημερινά. Απολαμβάνω κάθε στιγμή της προετοιμασίας και είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ.

Πώς έζησες το φιλικό απέναντι στην Παλέρμο;

Νομίζω ότι παρουσιάσαμε ένα πολύ συμπαγές πρόσωπο αμυντικά και είχαμε καλές ιδέες στην επίθεση, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Κρατάω πολύ θετικά συναισθήματα από την εμφάνισή μας, γιατί οι συμπαίκτες μου με βοηθούν πάρα πολύ και μου δίνουν την αυτοπεποίθηση να αγωνίζομαι με μεγαλύτερη ελευθερία μέσα στο γήπεδο.

Πόσο σε βοηθούν οι έμπειροι συμπαίκτες σου και ο Walter Mazzarri;

Με βοηθάει πάρα πολύ. Όλοι οι συμπαίκτες μου έχουν μεγάλη εμπειρία και προσπαθώ πάντα να ακούω όταν με διορθώνουν ή μου εξηγούν κάτι που μπορεί να με κάνει καλύτερο. Το να δουλεύω με έναν προπονητή όπως ο Walter Mazzarri είναι πραγματικά απίστευτο. Η εμπειρία του είναι τεράστια, σε βοηθά να εξελίσσεσαι καθημερινά και θεωρώ πως είναι μια σπουδαία ευκαιρία για όλους μας να τον έχουμε στον πάγκο. Είμαι σίγουρος ότι θα μάθουμε πολλά μαζί του.

Περιέγραψε τον εαυτό σου με τρεις λέξεις.

Ταχύτητα, επιθετικότητα και ντρίμπλα.

Ποιος σε έχει βοηθήσει περισσότερο και ποιος είναι ο πιο αστείος στα αποδυτήρια;

Η αλήθεια είναι πως όλοι με υποδέχθηκαν πολύ όμορφα και με βοήθησαν από την πρώτη ημέρα. Αν έπρεπε όμως να ξεχωρίσω κάποιους, θα έλεγα τον Carles, τον Iñigo και τον Sofian, γιατί ήταν εκείνοι που με βοήθησαν περισσότερο στην προσαρμογή μου. Όσο για τον πιο αστείο της ομάδας, χωρίς αμφιβολία είναι ο Sofian. Είναι εξαιρετικός χαρακτήρας και μαζί του γελάμε συνέχεια.

Ποιο είναι το μεγαλύτερο όνειρό σου με τη φανέλα του Ηρακλή;

Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερό μου όνειρο είναι να καταφέρουμε με τον Ηρακλή να βγούμε στην Ευρώπη και να αποδείξουμε ότι αυτή η ομάδα μπορεί να πετυχαίνει ό,τι βάζει ως στόχο. Θέλω όλοι μαζί να κάνουμε τον Ηρακλή ξανά μεγάλο.

Ποιο είναι το μήνυμά σου προς τον κόσμο του Ηρακλή;

Θέλω να τους πω ότι πιστεύω πως αυτή θα είναι μια υπέροχη χρονιά, γεμάτη δυνατές στιγμές και μεγάλες συγκινήσεις. Το μόνο που μπορώ να τους υποσχεθώ είναι ότι αυτή η ομάδα θα αφήνει την ψυχή της σε κάθε παιχνίδι, για να φέρει τον Ηρακλή εκεί που πραγματικά αξίζει να βρίσκεται και να δείξει τι είναι ικανή να πετύχει.

Dani, σε ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σου. Σου ευχόμαστε υγεία, μια επιτυχημένη σεζόν και να πετύχεις όλους τους προσωπικούς και ομαδικούς σου στόχους με τη φανέλα του Ηρακλή.

Σας ευχαριστώ πολύ! Εύχομαι να έχουμε όλοι μαζί μια εξαιρετική χρονιά. Ανυπομονώ να αγωνιστώ μπροστά στον κόσμο μας στο Καυτανζόγλειο και να ζήσουμε όλοι μαζί πολλές όμορφες στιγμές. VAMOS!».

Νιζέτ: «Ενθαρρυντικό σημάδι η εμφάνιση με Παλέρμο»

Στην ιστοσελίδα του Ηρακλή μίλησε και ο Ρομπ Νιζέτ. Ο Βέλγος αριστερός μπακ χαφ, ο οποίος σκόραρε για το τελικό 1-1 στο φιλικό με την Παλέρμο και ήταν ο κορυφαίος των κυανόλευκων, σχολίασε: «Είναι πάντα ευχάριστο να σκοράρεις, αλλά το πιο σημαντικό παραμένει η εμφάνιση της ομάδας. Νομίζω ότι δείξαμε πολύ καλά στοιχεία ως σύνολο, δημιουργώντας αρκετές ευκαιρίες και παίζοντας με μεγάλη ένταση.

Σε προσωπικό επίπεδο, είμαι ικανοποιημένος από την απόδοσή μου και το πάθος μου μέσα στο παιχνίδι, όμως αυτό που με χαροποιεί περισσότερο είναι ότι η δουλειά που κάνουμε καθημερινά στις προπονήσεις αρχίζει να φαίνεται και μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Αυτή η εμφάνιση δίνει αυτοπεποίθηση σε όλη την ομάδα. Ξέρουμε ότι ήταν απλώς ένα παιχνίδι προετοιμασίας, όμως είναι ένα πολύ ενθαρρυντικό σημάδι για τη συνέχεια. Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε με τον ίδιο τρόπο, ώστε να είμαστε απόλυτα έτοιμοι στην έναρξη της νέας σεζόν».