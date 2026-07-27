Ο Γιάννης Κόντης, σύμβουλος της διοίκησης του Ηρακλή σε αγωνιστικά θέματα, επιτέθηκε σε Μπασινά, Αμανατίδη μετά τις δηλώσεις του τελευταίου στο Gazzetta.

Η αποχώρηση των Άγγελου Μπασινά και Γιάννη Αμανατίδη από τον Ηρακλή, πριν καν ξεκινήσει η σεζόν, ασφαλώς και προκάλεσε έκπληξη. Ο σύμβουλος της διοίκησης του Ηρακλή Γιάννης Κόντης με βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok, αναφέρθηκε στον σχεδιασμό και υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο δίδυμο έκανε λάθη.

Ουσιαστικά όσα είπε ήταν μία απάντηση στις δηλώσεις του Αμανατίδη στο Gazzetta, που προκάλεσαν αίσθηση, ότι αποκτήθηκαν παίκτες που δεν γνώριζε ο τεχνικός διευθυντής (ο ίδιος) και ο γενικός διευθυντής (Μπασινάς).

Αναλυτικά όσα είπε ο Κόντης για τις εξελίξεις στον Ηρακλή:

«Πάντα βοηθούσα στην ανάδειξη νέων και ελπιδοφόρων ποδοσφαιριστών και αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Αναζητώ παίκτες που έχουν ποδοσφαιρική παιδεία και προέρχονται από συλλόγους με παράδοση στην ανάπτυξη ταλέντων. Έτσι ήρθε και ο Μουνιόθ, ένας ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί σε δύο τελικούς Euro και έναν τελικό Μουντιάλ σε επίπεδο μικρών εθνικών ομάδων, ενώ ήταν και μέλος της κορυφαίας ενδεκάδας της εθνικής Ισπανίας. Πιστεύω ότι θα αποτελέσει βασικό στέλεχος του Ηρακλή και θα δείξει την αξία του μέσα στο γήπεδο.

Στην Ελλάδα υπάρχει η λογική ότι ένας ποδοσφαιριστής πρέπει να φτάσει τα 25 του χρόνια για να θεωρηθεί έτοιμος. Οι νεαροί παίκτες που έρχονται από το εξωτερικό αντιμετωπίζονται με αμφισβήτηση, ακόμη κι όταν έχουν περάσει από συλλόγους όπως η Ατλέτικο Μαδρίτης.

Τα ίδια άκουγα και τότε όταν ήμουν στον Άρη. Έλεγαν «ποιον παίκτη έφερε από την Πάρμα και θα κόψει τα Ελληνόπουλα». Όταν ολοκληρώθηκε η δική μου παρουσία στον Άρη, ο Ντανίλο δεν αποκτήθηκε από την ομάδα. Στη συνέχεια πήγε στην Πόρτο, έπαιξε στην Εθνική Πορτογαλίας και αργότερα πήρε μεταγραφή στην Παρί Σεν Ζερμέν η οποία έβγαλε από τα ταμεία της 40 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι πολλοί «ειδικοί» δεν είχαν καταλάβει τι ποδοσφαιριστής ήταν. Τέτοιους παίκτες αναζητώ και για τον Ηρακλή».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στους Μπασινά, Αμανατίδη: «Έγιναν λάθη στη στελέχωση της ομάδας. Εγώ δεν συμμετείχα τόσο ενεργά όσο θα ήθελα λόγω της δουλειάς μου. Το δίδυμο Αμανατίδης-Μπασινάς έκανε λάθη, σε προτάσεις και κάποιες δεν μπορούσαν να περάσουν (σ.σ. έκανε κατόπιν αναφορά στις δηλώσεις του Αμανατίδη στο Gazzetta).

Ο ένας που έκοψα είναι ο Γερμανός Κρίστοφερ Λενζ (αριστερός μπακ 32 ετών), ο οποίος σε 3 χρόνια είχε 15 ματς και 657 λεπτά. Ο άλλος ο Μαξιμίλιαν Φίλιπ (σ.σ. πρώην της Ντόρτμουντ), ο οποίος ήταν καλός παίκτης, αλλά είχε λίγα λεπτά τα τελευταία χρόνια. Η δημιουργία μίας ομάδας απαιτεί εμπειρία, γνώση και διορατικότητα. Δεν είναι εύκολο επειδή κάποιος υπήρξε ποδοσφαιριστής να μπορεί να χτίσει μία ομάδα. Μακάρι να είχα τον χρόνο να μπορώ να «χτίσω» εγώ τον Ηρακλή, τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Δεν μπορεί να διαμαρτύρεται κάποιος ότι του έκοψα τους ποδοσφαιριστές. Είναι μεγάλο ρίσκο να αποκτάς παίκτες μεγάλης ηλικίας που δεν έχουν αγωνιστικό ρυθμό. Εγώ δεν λειτουργώ έτσι. Αν ένας ποδοσφαιριστής έχει παίξει λιγότερα από πέντε παιχνίδια σε τρία χρόνια, δεν θα τον επιλέξω.

Μία ομάδα δεν χτίζεται από 10 ανθρώπους. Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει δημοκρατία. Ένας αποφασίζει. Ο τεχνικός διευθυντής επιλέγει τους ποδοσφαιριστές και ο προπονητής εγκρίνει τη λίστα, με βάση τη φιλοσοφία που θέλει να έχει η ομάδα.

Δεν θα σταθώ στο αποτέλεσμα του πρώτου φιλικού. Έχω ήδη βγάλει ορισμένα συμπεράσματα και θεωρώ ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές δεν μπορούν να σταθούν στον Ηρακλή. Ωστόσο, πρώτα πρέπει να βρεθούν οι αντικαταστάτες τους. Η ομάδα χρειάζεται ποιοτικούς παίκτες».

Για το Καυτανζόγλειο σχολίασε: «Πριν από λίγες ημέρες μίλησα με τον υφυπουργό, ο οποίος μου είπε ότι το Καυτανζόγλειο θα είναι έτοιμο. Προσωπικά το βλέπω δύσκολο, αλλά ευτυχώς τα δύο πρώτα παιχνίδια είναι εκτός έδρας. Για μία ομάδα είναι καλό να κάνει πρόβα τζενεράλε στο γήπεδό της, γιατί ο κόσμος διψά να δει από κοντά τους παίκτες και να τους δώσει την απαραίτητη ώθηση που χρειάζεται για τις επίσημες υποχρεώσεις».

Έκανε επίσης και αναφορά στον μεγαλομέτοχο Τάκη Μονεμβασιώτη:

«Ο κ. Μονεμβασιώτης ζει και αναπνέει για τον Ηρακλή. Παρά τις πολλές επιχειρηματικές του υποχρεώσεις, αφιερώνει αμέτρητες ώρες στην ομάδα. Λάθη μπορεί να γίνουν, όμως κάνουν λάθη όσοι εργάζονται. Εύχομαι να έρθουν ακόμη καλύτεροι ποδοσφαιριστές και ο Ηρακλής να παρουσιάσει ένα ανταγωνιστικό σύνολο και να δικαιώσει τις μεγάλες προσδοκίες του κόσμου του».

Το βίντεο του Κόντη