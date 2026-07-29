Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις στο φιλικό του Ηρακλή με την Παλέρμο που έληξε 1-1.

Ο Ηρακλής ήρθε ισόπαλος 1-1 σε φιλικό παιχνίδι με την Παλέρμο.

Η ιταλική ομάδα που παίζει στη δεύτερη κατηγορία, προηγήθηκε στο 13' με τον Λε Ντουαρούν, όμως, ο καλύτερος παίκτης του Ηρακλή, ο Βέλγος Ρομπ Νιζέτ σημείωσε το 1-1 στο 60' με θαυμάσιο αριστερό σουτ από το ημικύκλιο.

Ο αριστερός φουλ μπακ του «γηραιού» είχε ένα φοβερό σουτ στο οριζόντιο δοκάρι στο 49', ενώ την ίδια κατάληξη είχε στο 88' και το σουτ του Μορένο από το ύψος της μικρής περιοχής!

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