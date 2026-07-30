Στην Αθήνα προσγειώθηκε ο Κινκς Κάνγκουα, ο οποίος αναμένεται να ολοκληρώσει το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του στον Παναθηναϊκό, αλλά και να βρεθεί το βράδυ στο ΟΑΚΑ.

Ο Κινγκς Κάνγκουα βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα σε ελληνικό έδαφος, αφού προσγειώθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος» για λογαριασμού του Παναθηναϊκού. Ο μέσος από την Γκάμπια ήρθε στη χώρα μας μία μέρα αφότου ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με την Χάποελ Μπερ Σεβά, βοηθώντας την πρώην ομάδα του να πάρει την πρόκριση στον τρίτο γύρο των προκριματικών του Champions League.

Ο 27χρονος ποδοσφαιριστής θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις κι έπειτα θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο και θα ανακοινωθεί από τους «πρασίνους», αν όλα πάνε καλά την Παρασκευή (31/07). Εκείνο θα έχει διάρκεια τεσσάρων ετών και θα του αποφέρει 1 εκατ. ευρώ ετησίως.

Μάλιστα, ο Κάνγκουα, αν όλα πάνε σύμφωνα με το πρόγραμμα, αναμένεται να βρεθεί και στο ΟΑΚΑ απόψε για να παρακολουθήσει από κοντά το παιχνίδι του «τριφυλλιού» με την Πάκσι (21:30, live από Gazzetta, SKAI).

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