Ο Παναθηναϊκός εξέδωσε ενημέρωση λίγες ώρες πριν τη ρεβάνς με την Πάκσι, καθοδηγώντας τους φιλάθλους του για το πώς θα εισέλθουν στο ΟΑΚΑ λόγω των έργων.

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Πάκσι στο ΟΑΚΑ (30/7,21:30), στη ρεβάνς για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa Conference League.

Οι εργασίες στον προαύλιο χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου είναι σε πλήρη εξέλιξη, γεγονός το οποίο θα δυσχεράνει την είσοδο των φιλάθλων του «τριφυλλιού» στο γήπεδο.

Για τον λόγο αυτό, η ΠΑΕ εξέδωσε μια ενημέρωση με κάποιες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο κόσμος της πριν την έναρξη του ματς.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

Απόψε στις 9:30 μ.μ. ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Ολυμπιακό Στάδιο την Πάκσι στο πλαίσιο της ρεβάνς για τον 2ο προκριματικό του Conference League. Προκειμένου να αποφευχθεί συνωστισμός και ταλαιπωρία του κόσμου, γνωστοποιούνται τα ακόλουθα:

Οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 18:30 .Όσο νωρίτερα προσέλθετε στο γήπεδο, τόσο ταχύτερη θα είναι η εξυπηρέτησή σας και η είσοδός σας στο γήπεδο.

.Όσο νωρίτερα προσέλθετε στο γήπεδο, τόσο ταχύτερη θα είναι η εξυπηρέτησή σας και η είσοδός σας στο γήπεδο. Όλοι όσοι έχετε προμηθευτεί εισιτήριο, θα πρέπει απαραίτητα, πριν τον ελεγχο εισιτηρίων, να προχωρήσετε στην ταυτοποίηση μέσω του gov.gr, ειδάλλως η είσοδός σας στο γήπεδο δεν θα είναι εφικτή.

Δεν θα επιτραπεί η είσοδος στο γήπεδο σε κανένα μη κάτοχο εισιτηρίου, ακόμα και σε παιδιά.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και την ταχύτερη είσοδό σας στο γήπεδο, ακολουθούν αναλυτικά τα σημεία προελέγχου από τα οποία θα πρέπει να περάσετε, ανάλογα με τη θύρα που αναγράφεται στο εισιτήριό σας:

Από τον προέλεγχο 1-35 διέρχονται οι κάτοχοι εισιτηρίων των Θυρών: 23, 29, 31,33, 35,1

Από τον προέλεγχο 4 διέρχονται οι κάτοχοι εισιτηρίων των Θυρών: 3, 5, 7, 9

Από τον προέλεγχο 17 διέρχονται οι κάτοχοι εισιτηρίων των Θυρών: 11, 13, 15

Από τον προέλεγχο 19 διέρχονται οι κάτοχοι εισιτηρίων των Θυρών: 17, 19

Από τον προέλεγχο της Πύλης Α διέρχονται οι κάτοχοι εισιτηρίων των Θυρών: VVIP, VIP, 29

Από τον προέλεγχο της Πύλης Β διέρχονται οι κάτοχοι εισιτηρίων των Θυρών: 29

Ακολουθεί ο χάρτης με τα ακριβή σημεία των προελέγχων:

O έλεγχος των φιλάθλων στα σημεία προελέγχων δεν ακυρώνει τον έλεγχο στις εισόδους των θυρών.

Όλοι οι φίλαθλοι που θα βρεθούν στο σημερινό παιχνίδι καλούνται να επιδείξουν κόσμια συμπεριφορά και να συμβάλουν στην προστασία της έδρας μας ενόψει των επόμενων ευρωπαϊκών αγώνων. Είναι σημαντικό να διαφυλάξουμε το γήπεδό μας και να στηρίξουμε την ομάδα με τρόπο που δεν θα επιφέρει κυρώσεις, καθώς η UEFA εφαρμόζει ιδιαίτερα αυστηρούς κανονισμούς απέναντι σε κάθε μορφή παραβατικής συμπεριφοράς. Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η χρήση καπνογόνων, βεγγαλικών και συσκευών λέιζερ, καθώς και η ρίψη οποιουδήποτε αντικειμένου εντός του αγωνιστικού χώρου.