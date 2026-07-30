Ο Μάρκο Νίκολιτς τα είπε ιδιαιτέρως στην προπόνηση της Πέμπτης με Τζέιμς Πένραϊς και Μάρτιν Γκεοργκίεφ. Αποστολή στο Άπελντορν: Δημήτρης Βέργος

Οι Πένραϊς και Γκεοργκίεφ δεν συμμετείχαν στην προπόνηση της Πέμπτης καθώς αγωνίστηκαν στο χθεσινό φιλικό με τη Σάμσουνσπορ με τον Σκωτσέζο αριστερό μπακ να αποκομίζει και ένα πρόβλημα στον έσω πλάγιο.

Αμφότεροι έκαναν το δικό τους πρόγραμμα και στη συνέχεια όταν τελείωσαν πήραν το ποδήλατο τους και αποχώρησαν.

Εκείνη τη στιγμή ο Μάρκο Νίκολιτς είχε ένα τετ α τετ λίγων λεπτών μαζί τους, μιλώντας τους προφανώς για τα όσα είδε από αυτούς στο χθεσινό φιλικό.

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